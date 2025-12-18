Jason Momoa e Dave Bautista improbabile coppia nelle foto della commedia d'azione Fratelli Demolitori

Prime Video ha diffuso le prime immagini di Fratelli Demolitori, la nuova commedia d'azione che avrà il centro due delle star che più hanno rispecchiato il genere negli ultimi anni: Jason Momoa e Dave Bautista.

Dopo aver recitato insieme nei film di Dune di Denis Villeneuve, i due uniranno nuovamente le forze, ma stavolta in chiave comica, nel film in arrivo in streaming il 26 gennaio prossimo sulla piattaforma digitale.

Momoa e Bautista interpretano i fratellastri Johnny (un poliziotto spericolato) e James (un Navy SEAL), che uniscono le forze dopo l'omicidio del padre, quando si rendono conto che sotto la superficie si nasconde una cospirazione scioccante. Il resto del cast comprende anche Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon, Frankie Adams, Miyavi, Stephen Root, Morena Baccarin e Maia Kealoha.

Fratelli Demolitori: Jason Momoa e Dave Bautista in una scena

Momoa e Bautista, i due volti del cinecomic moderno

Sia l'uno che l'altro protagonista di Fratelli Demolitori sono ampiamente noti al grande pubblico per aver incarnato i due diversi universi narrativi esistenti, ovvero il Marvel Cinematic Universe e il DC Extended Universe.

Momoa ha interpretato per anni Arhtur Curry, alias Aquaman, nel franchise guidato da Zack Snyder, ma dall'anno prossimo farà il suo debutto nel DC Universe di James Gunn nel ruolo di Lobo. Le prime immagini del personaggio sono presenti nel primo trailer di Supergirl. Si tratta di un ruolo che Momoa inseguiva da anni.

Bautista, invece, ha interpretato Drax il Distruttore nella trilogia dei Guardiani della Galassia di James Gunn, oltre che nello special natalizio e negli ultimi film dedicati agli Avengers. Alla fine di Guardiani della Galassia Vol. 3 ha dato il suo addio definitivo al personaggio.

Fratelli Demolitori: Jason Momoa e Dave Bautista faccia a faccia

Jason Momoa conferma i ritardi nel prossimo capitolo di Fast & Furious

Ad inizio anno, Vin Diesel aveva confermato che la finestra provvisoria d'uscita del film era aprile 2027. I fan di Fast and Furious sono abituati ai vari slittamenti delle date d'uscita, visto che inizialmente il film doveva uscire quest'anno.

"Mi piacerebbe tornare in quel ruolo" ha risposto Momoa. "Le persone di tutto il mondo amano quel personaggi, è pazzesco. Ma non c'è ancora uno script, quindi non avverrà così presto". L'assenza di una sceneggiatura preoccupa non poco gli appassionati e potrebbe ulteriormente far slittare la distribuzione nelle sale.