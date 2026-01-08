Jason Momoa e Dave Bautista indagano su un omicidio nel trailer di Fratelli demolitori

Il 28 gennaio arriverà in streaming su Prime Video la commedia action intitolata Fratelli demolitori, con star Jason Momoa e Dave Bautista, di cui online è stato condiviso un trailer ricco di scene d'azione e momenti divertenti.

Il progetto ha permesso ai due attori di lavorare di nuovo insieme dopo aver fatto parte del cast di Dune, il film sci-fi diretto da Denis Villeneuve.

Cosa racconterà Fratelli demolitori

L'action comedy in arrivo su Prime Video avrà al centro della trama due fratellastri che non si parlano da anni. I protagonisti di Fratelli demolitori sono infatti Jonny (Jason Momoa) e James (Dave Bautista), che sono costretti a riunirsi dopo la misteriosa morte del padre.

Mentre i due cercano di scoprire la verità, riaffiorano segreti sepolti e la lealtà viene messa a dura prova, svelando una cospirazione che potrebbe distruggere la loro famiglia. Insieme, sono pronti a demolire qualsiasi cosa si metta sulla loro strada.

Ecco il trailer:

Chi ha realizzato la commedia action

Ambientato per le strade delle Hawaii, il nuovo film in arrivo su Prime Video è diretto da Angel Manuel Soto (Blue Beetle) e vede la partecipazione nel cast anche di Claes Bang, Miyavi, Jacob Batalon, Stephen Root e Morena Baccarin.

Nel team della produzione del progetto ci sono, oltre ai due protagonisti Momoa e Bautista, anche Jeff Fierson, Matt Reeves e Lynn Harris.

Tra i prossimi progetti di Momoa ci sarà Supergirl, in cui avrà la parte del villain Lobo, mentre Bautista affiancherà Jake Gyllenhaal sul set di Road House 2, il sequel del remake del celebre cult con Patrick Swayze, Il duro del Road House.

Il film sarà diretto da Ilya Naishuller, che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Will Beall. Oltre a Bautista, il cast principale vedrà l'ingresso di sei lottatori UFC.