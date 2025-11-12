Jason Momoa star di Nomad, la nuova serie del creatore di Sons of Anarchy

Jason Momoa sarà il protagonista di una nuova serie tv, che sarà intitolata Nomad, che è stata co-creata da Kurt Sutter e Chris Collins.

L'ideatore di Sons of Anarchy tornerà così nel mondo dei motociclisti con una storia ambientata in Nuova Zelanda.

Cosa racconterà Nomad

Il progetto, in fase di sviluppo per Apple TV, avrà al centro gli eventi legati a un gruppo di motociclisti fuorilegge, seguendo un guerriero diviso tra due vite diverse, due vocazioni e due famiglie che deve decidere quale sarà il suo percorso, cercando di individuare ciò a cui è destinato davvero.

Collins, già nel team di show come The Man in the High Castle e The Wire, sarà coinvolto anche come showrunner nella realizzazione della serie. Kurt Sutter, invece, sarà autore e produttore esecutivo, in collaborazione con il protagonista Jason Momoa.

Chief of War: Jason Momoa nella serie Apple

Il nuovo progetto della star

L'attore e Apple TV hanno già collaborato in più occasioni: oltre alla serie See, infatti, la star del cinema è stato star e produttore della recente Chief of War (di cui potete leggere la nostra recensione). Per il piccolo schermo, inoltre, Jason ha lavorato alla docuserie On the Roam, realizzata per Discovery.

Tra i prossimi impegni dell'attore ci sarà la seconda parte di Fast X, in arrivo nel 2027 con la regia di Louis Letterier, e di cui sarà protagonista accanto a Vin Diesel, Jason Statham e Dwayne Johnson.

Momoa, parlando del prossimo capitolo dell'adrenalinico franchise, aveva spiegato che i fan dovranno ancora attendere a lungo per un motivo preciso: la mancanza di una sceneggiatura. L'attore aveva ammesso: "Le persone di tutto il mondo amano quel personaggi, è pazzesco. Ma non ho uno script, quindi non così presto".

Le sue parole erano in linea con quelle di Vin Diesel, che aveva indicato il 2027 come possibile anno per il debutto del film nelle sale.