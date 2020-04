Jason Bateman e John Cena insieme per il film Netflix Movie Night

Jason Bateman e John Cena stringono un'alleanza lavorativa per portare sullo schermo il film per famiglie targato Netflix Movie Night.

Jason Bateman si prepara a dirigere e produrre il film per famiglie Movie Night, in arrivo su Netflix in autunno, che vedrà protagonista John Cena. A quanto si sa finora la pellicola, paragonata a Una notte al museo, prevede la presenza di oggetti inanimati che prendono vita.

La premessa di Movie Night riguarda un tour bus pieno di ospiti che tenta di fuggire da uno studio cinematografico in cui i set prendono misteriosamente vita. Tra i produttori anche Michael Costigan, Joe Roth e Jeff Kirschenbaum. Lo studio dietro il progetto è Aggregate Films, compagnia che produce la serie Ozark), in team con Roth Kirschenbaum Films.

Il connubio tra Netflix e Jason Bateman si rinsalda dopo il successo di Ozark, serie giunta alla terza stagione. Quando alla star del wrestling John Cena, l'anno prossimo lo vedremo nel ruolo del fratello di Vin Diesel in Fast & Furious 9 - The Fast Saga.

