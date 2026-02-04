Jennifer Aniston elogia i capelli di Jason Bateman in un nuovo spot del suo brand: "Invidiati da ogni uomo"

Jennifer Aniston e Jason Bateman sono protagonisti del nuovo spot commerciale per LolaVie, il brand di prodotti per capelli fondato dalla star di Friends, in cui ha coinvolto l'amico in un divertente siparietto molto apprezzato dai fan.

Nel video, Aniston è una parrucchiera improvvisata, dopo che Bateman si presenta dal nulla a casa sua. L'interazione porta l'attrice ad applicare sui capelli del collega uno dei prodotti del suo noto marchio haircare.

Lo spot per i prodotti di Jennifer Aniston

"Ho sentito dire che adesso fai i capelli" esordisce Bateman, il quale racconta che la sua fonte è stata internet, da cui ha appreso che lo styling di Aniston era disponibile. Aniston appare confusa, ma accetta di sistemare il suo co-protagonista in commedie del calibro di Come ammazzare il capo... e vivere felici e il sequel del 2014.

Bateman si sente completamente a proprio agio in quella situazione, tanto da lamentarsi con Aniston: "Prima di tutto, non ho nemmeno un grembiule addosso. Non so quali siano le tue tariffe, ma dovrebbero essere basse". Aniston lo rassicura dicendogli che i suoi servizi sono gratuiti e passa allo styling "dopo aver applicato la pasta sulla tua splendida testa di capelli straordinari, invidiati da ogni uomo che io conosca, è un sogno" esclama Aniston.

A quel punto, Bateman scherza dicendo che somiglia a Conan, prima di fare una rapida imitazione del comico Conan O'Brien. Poi arriva il momento del phon e l'attore appare entusiasta: "Sono Lolavie-izzato e sono pronto per la telecamera. Grazie, zia Jen!".

La zia Jennifer Aniston

Durante un'intervista dello scorso anno, Jason Bateman ha parlato della sua amicizia con Jennifer Aniston, affermando che tutta la famiglia, inclusa sua moglie Amanda e le due figlie adolescenti, adorano l'attrice di Friends.

"È come una di quelle zie che non vedi tutti i giorni" ha affermato Jason Bateman "È quasi più una co-mamma insieme ad Amanda. Fa parte della loro vita fin dal primo momento in cui sono nate".