Jason Bateman alla regia del film Il Partner con Tom Holland?

Il romanzo Il partner scritto da John Grisham potrebbe arrivare sul grande schermo e a occuparsi della regia sembra sarà Jason Bateman.

L'attore, che da tempo è impegnato anche dietro la macchina da presa, dovrebbe essere coinvolto inoltre in veste di produttore tramite la sua Aggregate Films, in collaborazione con Universal, con cui sono in corso le trattative.

Cosa racconterà Il Partner

Il protagonista dell'adattamento del romanzo Il Partner dovrebbe essere Tom Holland, la star dei film di Spider-Man che è tornato al lavoro per raccontare una nuova avventura di Peter Parker dopo un piccolo incidente che aveva causato una pausa nelle riprese.

La sceneggiatura del film sarà firmata da Graham Moore (Imitation Game).

Al centro della trama ci sarà Patrick Lanigan, un giovane socio di uno studio legale a Biloxi, Mississippi, che scompare nel nulla dopo aver rubato 90 milioni di dollari e aver finto la propria morte, lasciandosi alle spalle una moglie, una figlia che deve ancora nascere e un segreto.

A distanza di quattro anni dal furto, Patrick viene scoperto da un gruppo di mercenari. Il giovane ora ha una vita completamente nuova, ha cambiato identità e ha una compagna con cui vive in Brasile. Patrick deve quindi affrontare il suo passato e si consegna all'FBI.

Ozark 4: Jason Bateman al telefono

Gli impegni dei due attori

Jason Bateman, in precedenza, ha già diretto alcuni episodi della serie Ozark, di cui era inoltre protagonista. L'attore, in precedenza, aveva diretto i film Bad Words per Focus Features e La famiglia Fang per Starz Media.

Tra i suoi progetti recenti c'è la serie Black Rabbit, di cui è protagonista, produttore esecutivo e regista.

Tom Holland, oltre a essere la star del romanzo di John Grisham, sarà produttore del film con la sua Billy 17, in collaborazione con Harry Holland e Will South.