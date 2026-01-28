David Harbour e Jason Bateman coinvolti in relazioni proibite nel trailer di DTF St. Louis

HBO Max ha svelato la data di uscita e il trailer della nuova serie DTF St. Louis, progetto che ha come protagonisti David Harbour e Jason Bateman.

L'appuntamento per gli spettatori è stato fissato sulla piattaforma di streaming per il 2 marzo, giorno in cui debutterà il progetto ideato da Steven conrad (Patriot).

Cosa racconterà DTF St. Louis

I sette episodi, rilasciati a cadenza settimanale, che compongono la miniserie avranno al centro della trama un triangolo amoroso tra tre adulti in crisi di mezza età.

Il trailer rivela che il personaggio interpretato da David Harbour perderà la vita, tragico evento che porterà a dare il via a un'indagine che farà emergere segreti, tradimenti e inaspettati legami sentimentali.

La vittima, infatti, aveva scoperto l'esistenza di un'app per appuntamenti grazie al suo migliore amico che, a sua insaputa, aveva una relazione con sua moglie.

Ecco il video promozionale:

Chi ha realizzato lo show

La miniserie DTF St. Louis avrà nel cast anche Jason Bateman, Linda Cardellini, Richard Jenkins, Joy Sunday, Arlan Ruf, Peter Sarsgaard e Chris Perfetti.

Lo show è stato scritto e diretto dallo showrunner Steven Conrad. Tra i produttori esecutivi ci sono inoltre Steven Conrad, Jason Bateman, David Harbour; Todd Black, Jason Blumenthal e Steve Tisch per Escape Artists; Molly Allen; Bruce Terris; Michael Nelson; Michael Costigan per Bateman's Aggregate Films; KC Wenson per Bravo Axolotl; Jennifer Scher per Elephant Pictures; James Lasdun; MGM Television.

Bateman, dopo il successo ottenuto con la serie Ozark (di cui potete leggere la nostra recensione), sembra sarà impegnato alla regia dell'adattamento del romanzo Il Partner, scritto da John Grisham, che dovrebbe avere come star Tom Holland, la star dei film di Spider-Man che è tornato al lavoro per raccontare una nuova avventura di Peter Parker.

La sceneggiatura del film sarà firmata da Graham Moore (Imitation Game).