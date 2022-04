Jared Padalecki dopo l'incidente d'auto: "Sto bene"

I fan possono tirare un sospiro di sollievo: l'attore di Walker e Supernatural Jared Padalecki, recentemente coinvolto in un grave incidente d'auto, sembra stare bene, ed è lui stesso a comunicarlo sui social.

Qualche giorno fa vi riportavamo la notizia di un incidente stradale che aveva visto coinvolto Jared Padalecki, il protagonista della serie tv Walker, che non aveva potuto partecipare a una convention di Supernatural proprio a causa dell'accaduto, come raccontava la ex co-star Jensen Ackles.

E mentre Padalecki era semplicemente un passeggero e non al volante dell'auto, Ackles si diceva stupito del fatto che l'amico e collega non fosse nemmeno in ospedale in quel momento, considerando lo stato del veicolo.

Pare dunque che Jared se la sia cavata davvero con poco, anche a giudicare dalla foto postata su Twitter, che lo mostra in condizioni apparentemente normali e già quasi pronto al ritorno sul set dello show.

"Hey gente! Vorrei ringraziare tutti voi per il grande affetto dimostratomi in questi giorni. Mi sto decisamente riprendendo, e spero di tornare sul set di Walker per fine settimana. Sono così fortunato ad avere avuto le migliori attenzioni e cure e ad essere circondato da persone che mi amano. Pieno di gratitudine. #SPNFamily #WalkerFamily #AKF".