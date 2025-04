Masters of the Universe: il Principe Adam, il Castello di Grayskull e lo Skeletor di Jared Leto (FOTO)

Nuove foto dal set londinese del film live-action sui Dominatori dell'Universo trapelate online anticiperebbero alcuni ingredienti chiave tra cui il look del malvagio villain di Jared Leto.

Il potere di Grayskull, o forse solo i curiosi che si aggirano intorno al set londinese di Masters of the Universe ci regalano un sguardo ad alcuni ingredienti chiave dell'adattamento live-action ispirato alle popolari action figure Mattel. Nel foto si intravedono il Principe Adam di Nicholas Galitzine, l'iconico Castello di Grayskull e (forse) lo Skeletor di Jared Leto.

Le foto e le riprese sarebbero state fatte con i droni sono state effettuate da una certa distanza, ma si possono distinguere l'inconfondibile ponte levatoio del Castello di Grayskull così come il principe Adam (Nicholas Galitzine) prigioniero e diverse figure incappucciate, una delle quali potrebbe essere Skeletor (Jared Leto).

Sebbene ci sia la possibilità che si tratti semplicemente di uno dei tirapiedi di Skeletor (ci sono diversi altri individui dotati di teschi corazzati nelle vicinanze), sembra che tenga in mano il Bastone del Caos a forma di testa di ariete, simbolo del cattivo e del suo potere.

"Non stiamo girando un cartone animato, stiamo girando un film fantasy live-action", ha detto il regista Travis Knight durante la presentazione al CinemaCon, aggiungendo di essere un fan di He-Man "praticamente da tutta la vita".

Per il potere del live-action

Forte di un franchise inossidabile che comprende film, serie tv animate e prodotti di ogni genere, il live-action Masters of the Universe vede nel cast anche Morena Baccarin nei panni della strega mutaforma Sorceress, Jóhannes Haukur Jóhannesson in quelli di Malcolm, alias Fisto, mentre James Purefoy e Charlotte Riley interpretano i genitori di Adam, Re Randor e la Regina Marlena.

Il film vede, inoltre, la partecipazione di Camila Mendes nel ruolo di Teela, Alison Brie in quello del braccio destro di Skeletor, Evil-Lyn, Idris Elba nei panni di Man-At-Arms mentre il premio Oscar Jared Leto interpreta il villain Skeletor. Sam C. Wilson interpreta Trap Jaw, Kojo Attah è Tri-Klops, Jon Xue Zhang è Ram-Man e Hafthor Bjornsson interpreta Goat Man.

Dopo numerose false partenze, Netflix era pronta a sviluppare un lungometraggio tratto dall'amata serie animata già nel 2022, ma all'inizio di quest'anno ha abbandonato il progetto permettendo ad Amazon/MGM Studios di subentrare, affidandolo al regista di Bumblebee Travis Knight.