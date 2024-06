Jamie Kellner, fondatore della Fox, muore nella sua casa in California

Jamie Kellner, imprenditore non convenzionale della TV che ha lanciato sia Fox che The WB, è morto a 77 anni a casa sua.

Jamie Kellner, fondatore di due reti televisive di successo, Fox e The WB, è scomparso venerdì nella sua casa a Montecito, in California, all'età di 77 anni, come ha reso noto la sua famiglia. La sua influenza nel mondo della televisione dagli anni '80 fino ai primi anni del 2000 è stata fondamentale per la cultura pop di quegli anni.

Jamie Kellner: il Visionario della Televisione

Fu considerato un imprenditore nel cuore, dopo aver fondato Fox e The WB e creando poi in modo indipendente il gruppo di stazioni Acme Communications. Dopo il suo pensionamento e il suo coinvolgimento nella creazione di The CW, Kellner ha scelto di dedicarsi ad altre passioni, come la vela in giro per il mondo sulla sua barca chiamata "Irishman", il golf e il lancio di una cantina vinicola a Santa Ynez Valley, chiamata Cent'Anni.

Da amante dell'architettura, ha anche progettato e costruito numerose case. Nonostante il pensionamento, Kellner è rimasto coinvolto nel mondo della televisione e, fino all'anno scorso, si è espresso pubblicamente su questioni legate all'industria televisiva. La sua visione e determinazione hanno reso il quinto network televisivo The CW una realtà nel 2006, derivato dalla fusione tra The WB e UPN.

Durante la sua carriera, ha contribuito a lanciare programmi iconici come I Simpson, "Married... With Children", "Cops", "In Living Color" e "21 Jump Street" su Fox, e serie di grande successo come Dawson's Creek, Buffy - L'ammazzavampiri, "Gilmore Girls", "7th Heaven" e "Felicity" su The WB.

Oltre a ciò, ha lavorato con luminari del calibro di Greg Berlanti, JJ Abrams, Kevin Williamson e Joss Whedon, e ha dato una spinta iniziale alle carriere di star della commedia come Jamie Foxx, Steve Harvey e i fratelli Wayans.

Jamie Kellner ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della televisione, dimostrandosi un visionario e imprenditore straordinario che ha plasmato il panorama televisivo per intere generazioni.