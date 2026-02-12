James Van Der Beek, il ricordo delle star di Dawson's Creek: "Ha definito una generazione"

Il ricordo e l'omaggio degli interpreti che hanno collaborato con Van Der Beek nella serie di culto Dawson's Creek e che gli sono stato accantro durante la malattia.

Il cast di Dawson's Creek ha onorato James Van Der Beek, scomparso ieri all'età di 48 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro, con ricordi affettuosi.

Il primo è stato l'account ufficiale della serie teen che ha lanciato il successo dell'attore e dei colleghi Katie Holmes, Michelle Williams e Joshua Jackson, che ha postato un tributo a Van Der Beek sui social media condiviso anche dalla compagnia di produzione della serie, Sony Pictures.

Accanto alla foto di un giovane Van Der Beek sorridente ai tempi di Dawson'S Creek compare la seguente didascalia: "Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di James Van Der Beek. La sua iconica interpretazione di Dawson Leery ha contribuito a definire una generazione di fan televisivi e continua a suscitare interesse nel pubblico di oggi. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi cari".

Mary-Margaret Humes, "mamma" di Dawson Leery, è senza parole

Tra i primi colleghi a parlare è stata Mary-Margaret Humes, "mamma" televisiva di Dawson Leery, che si è detta addolorata dalla morte di James Van Der Beek. L'attrice ha ricordato la "forza silenziosa e la dignità" del collega.

Condividendo una foto di loro due insieme sul set di Dawson's Creek ha scritto: "Raramente mi ritrovo senza parole... oggi è uno di quei giorni. James, mio ​​caro guerriero, hai combattuto una dura battaglia contro ogni previsione con una forza silenziosa e una dignità così grandi. Ti amerò e ammirerò sempre per questo. Le nostre ultime conversazioni... solo pochi giorni fa... rimarranno per sempre custodite con cura nel mio cuore. Alla nostra famiglia allargata di amici di Dawson's Creek... per favore, siate rispettosi dei nostri silenzi in questo momento, poiché la bellissima Kimberly e la sua famiglia hanno chiesto per ora di mantenere la loro serena privacy."

Anche Busy Philipps, che ha interpretato Audrey Liddell nelle ultime due stagioni della serie, andata in onda dal 1998 al 2003, ha espresso pubblicamente il suo cordoglio scrivendo su Instagram:

"Il mio cuore è profondamente addolorato per tutti noi oggi... per ogni persona che conosceva James e lo amava, chiunque amasse il suo lavoro o avesse avuto il piacere di incontrarlo, tutti i suoi cari amici e la comunità che lo ha circondato mentre combatteva contro questa malattia, in particolare i suoi genitori, suo fratello e sua sorella. Ma sono profondamente addolorata soprattutto per la sua incredibile moglie Kimberly e i loro sei magici figli".

Condividendo il link a una raccolta fondi GoFundMe per la sua famiglia, Philipps ha aggiunto: "James Van Der Beek era uno su un miliardo e ci mancherà per sempre. Non so cos'altro dire. Sono così triste. Era mio amico e gli volevo bene e sono così grata per la nostra amicizia in tutti questi anni".

James Van Der Beek: il cordoglio per la morte della collega Busy Phillips su Instagram

James Van Der Beek e il successo di Dawson's Creek

A lanciare la carriera di James Van Der Beek è stata la sua partecipazione alla serie Dawson's Creek dove interpretava il protagonista Dawson Leery, un liceale appassionato di cinema che sogna di divnetare il nuovo Spielberg mentre affronta l'adolescenza con i suoi migliori amici Joey (Katie Holmes), Pacey (Joshua Jackson) e Jen (Michelle Williams). Creata da Kevin Williamson, la serie è andata in onda per sei stagioni, dal 1998 al 2003.

Sebbene Van Der Beek fosse pronto a riunirsi con i suoi colleghi nel settembre 2025, le sue condizioni fisiche non gli hanno permesso di partecipare all'emozionante evento di beneficenza "Dawson's Creek Class Reunion" a New York, che fungeva anche da raccolta fondi per la ricerca contro il cancro. Tuttavia, Van Der Beek ha sorpreso il pubblico con un videomessaggio preregistrato in cui lamentava la sua assenza dall'evento.

"Non posso credere di non essere lì con voi", ha detto l'attore. "Volevo salire su quel palco e ringraziare ogni singola persona in questo teatro per essere qui stasera. Dal cast alla troupe a tutti coloro che hanno donato il loro tempo e sono stati così generosi."