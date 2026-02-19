James Van Der Beek è il leader di una setta nel trailer di uno dei suoi ultimi film

Lionsgate ha diffuso il trailer di The Gates, thriller del regista John Burr, una settimana dopo la morte di James Van Der Beek all'età di 48 anni a seguito di una battaglia contro il cancro al colon-retto.

In uno dei suoi ultimi film realizzati mentre era ancora in vita, l'attore dà vita al personaggio di un prete molto minaccioso e con una vita segreta nascosta.

James van Der Beek in un momento dell'episodio L'uragano Cris della serie Dawson's Creek

Un ruolo oscuro per James Van Der Beek, lontano da Dawson's Creek

Lontano dalle atmosfere da teen drama con cui abbiamo conosciuto l'attore ed esserci affezionati alla sua immagine, The Gates è invece un mystery thriller che ha al suo interno degli elementi sovrannaturali.

In più, al contrario di un personaggio genuino e a tratti parecchio ingenuo com'era quello di Dawson Leary, stavolta Van Der Beek interpreta un personaggio molto ambiguo ed estremamente potente. E sembra che la piega degli eventi non promette bene per gli altri personaggi.

Il trailer alza il livello della tensione

Mason Gooding, Algee Smith, Keith Powers e Brad Leland completano il cast del film che ha rivelato le sue prime immagini. "Stavamo solo cercando di passare, abbiamo visto qualcosa e ora questo psicopatico ci sta dando la caccia", afferma Gooding nel trailer.

Più tardi, il personaggio di Van Der Beek dichiara: "Sono stato chiamato a guidare questa comunità, e quei ragazzi cercano di distruggerci". E aggiunge: "Avete visto cosa succede quando qualcuno si mette sulla mia strada".

Van Der Beek era apparso più recentemente nel film Tubi dello scorso anno Sidelined 2: Intercepted e nelle serie Overcompensating e Walker. Prima della sua morte, aveva girato un ruolo ricorrente per la serie prequel di Prime Video La rivincita delle bionde, Elle.

James Van Der Beek ospite del Megacon Genova

Quando esce il film e cosa sappiamo sulla trama

The Gates è atteso il 13 marzo 2026, quando arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi grazie appunto alla distribuzione di Lionsgate (l'uscita italiana non è ancora stata rivelata ufficialmente).

La storia raccontata nel film è piuttosto intensa e oscura: si segue un gruppo di tre amici universitari - Derek, Kevin e Tyon - che, durante un viaggio, decidono di prendere una scorciatoia passando per una comunità chiusa molto esclusiva. Quello che doveva essere un semplice tragitto si trasforma in un incubo ad occhi aperti quando i tre, rimasti intrappolati dietro le mura del complesso, assistono inavvertitamente a un omicidio brutale.

A rendere la situazione ancora più inquietante c'è il personaggio interpretato da James Van Der Beek: Jacob, un pastore carismatico ma spietato che sembra detenere un'influenza enorme su tutta la comunità. Dopo aver ucciso una donna, Jacob convince gli altri abitanti della gated community che i giovani sono i colpevoli, e da lì prende il via una notte di caccia, sospetti e lotta per la sopravvivenza in cui i ragazzi si ritrovano isolati, perseguitati e costretti a confrontarsi - oltre che con chi li vuole morti - anche con i loro stessi dubbi e paure.