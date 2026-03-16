Oscar 2026, da James Van Der Beek a Brigitte Bardot: tutti gli snobbati dall’In Memoriam

Moltissime le star che non sono state inserite nel momento solitamente più commovente di tutta la serata e tra loro c'era anche la star di Dawson's Creek, mancata lo scorso febbraio

Gli Oscar hanno ampliato la sezione "In Memoriam" della cerimonia di quest'anno a causa del gran numero di personaggi illustri scomparsi nell'ultimo anno, tra cui Robert Redford, Diane Keaton e Rob Reiner.

Barbra Streisand ha cantato un brano tratto da Come eravamo, il film in cui ha recitato al fianco di Redford, mentre numerose star sono salite sul palco per rendere omaggio a Reiner, da Kiefer Sutherland a Meg Ryan. Anche Diane Keaton è stata ricordata in un segmento più lungo presentato da Rachel McAdams, ma non sono mancate assenze illustri.

Una splendida Brigitte Bardot ai tempi d'oro

Gli attori dimenticati nel momento "In Memoriam"

Nemmeno un segmento più ampio sarebbe riuscito a rendere omaggio a tutte le personalità del mondo dello spettacolo scomparse tra la cerimonia degli Oscar dello scorso anno e quella di quest'anno. Tra i nomi che non sono stati menzionati durante la trasmissione televisiva figurano James Van Der Beek, Eric Dane, Malcolm-Jamal Warner, Robert Carradine, June Lockhart, Bud Cort, protagonista di Harold e Maude, e Brigitte Bardot.

Altri personaggi che sono apparsi solo sul sito web dell'Academy ma non nella trasmissione sono stati George Wendt, Julian McMahon, James Ransone, Danielle Spencer, la star di "MASH" Loretta Swit e Demond Wilson.

Alcuni dei personaggi che non sono apparsi nella trasmissione, come Van Der Beek e Dane, erano noti soprattutto per il loro lavoro in televisione, ma la maggior parte aveva al proprio attivo alcune apparizioni cinematografiche. Catherine O'Hara, Robert Duvall e Diane Ladd sono stati invece inseriti all'ultimo momento.

Perché l'Academy continua a snobbare gli attori

Anzitutto c'è un limite di tempo televisivo. La cerimonia dura già diverse ore e il momento commemorativo occupa solo pochi minuti: per questo motivo l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences deve selezionare un numero limitato di nomi da mostrare sullo schermo. In realtà l'Academy pubblica sul proprio sito una lista più completa, che include molti altri professionisti che non sono comparsi nella versione televisiva.

Un secondo motivo riguarda i criteri di selezione. L'Academy tende a privilegiare persone che hanno avuto un impatto significativo sull'industria cinematografica, soprattutto a Hollywood. Di conseguenza, attori molto noti in televisione, nel teatro o nel cinema di altri paesi possono essere esclusi o ricevere meno attenzione rispetto a figure più centrali per l'industria americana.