James Van Der Beek è morto: l’attore di Dawson’s Creek aveva 48 anni

È morto James Van Der Beek, diventato icona per un'intera generazione grazie al ruolo del protagonista Dawson Leary nella serie tv Dawson's Creek.

L'attore, soli 48 anni, aveva scoperto nel 2023 di avere un tumore al colon-retto, diagnosi che era stata resa pubblica solo un anno dopo.

La notizia della scomparsa è stata annunciata dalla famiglia con un messaggio condiviso sul suo profilo Instagram, in cui viene ricordato il coraggio con cui ha affrontato gli ultimi giorni accanto alla moglie Kimberly Brook e ai loro sei figli.

La malattia e l'annuncio della famiglia

Da quando aveva deciso di rendere pubbliche le sue condizioni di salute, James Van Der Beek non aveva mai mancato di aggiornare i fan, attraverso i propri account social, rispetto ai miglioramenti, ma anche nei momenti in cui sembrava difficile poter mantenere ancora alte le speranze.

E proprio attravero il suo account Instagram, la famiglia Van Der Beek ha annunciato la morte, avvenuta in questo mercoledì 11 febbraio 2026.

"Il nostro amato James David Van Der Beek se n'è andato serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C'è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l'umanità e alla sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo un po' di serena privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico".