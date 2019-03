James McAvoy vorrebbe interpretare l'Enigmista per la DC!

Francesco Bellu

A James McAvoy non dispiacerebbe interpretare l'Enigmista, uno degli avversari più iconici di Batman all'interno dell'universo DC. Peccato che gli impegni presi con la Fox e la Marvel l'abbiano fino ad ora reso praticamente impossibile. Eppure l'attore, che vedremo ancora una volta nei panni del professor Xavier in X-Men: Dark Phoenix, ci spera ancora.

Durante un live dal suo account Instagram, James McAvoy ha risposto, infatti, così a chi gli chiedeva chi avrebbe voluto interpretare se avesse avuto la possibilità di entrare nel mondo della DC: "L'Enigmista", specificando poi: "Ho sempre pensato che la DC avesse i migliori cattivi sulla piazza". Certo il futuro di McAvoy nel mondo Marvel è tutto da scrivere ora, soprattutto dopo la recentissima acquisizione della 20th Century Fox da parte della Walt Disney che ha riportato i personaggi degli X-Men e dei Fantastici 4 all'interno dei Marvel Studios, il che potrebbe portare alla chiusura definitiva di un ciclo iniziato nel 2000 con il film sui mutanti diretto da Bryan Singer e proseguito, seguendo un rimescolamento delle linee narrative, sino ad ora.

Sul fronte DC, resta invece ancora da capire come si muoverà Matt Reeves con la sua nuova versione di Batman. I dettagli, compreso a chi andrà la parte principale dopo l'abbandono di Ben Affleck, sono ancora piuttosto fumosi, anche se lo stesso regista ha fatto trapelare che ci sarà spazio per diversi criminali della Caped Crusader, di cui fanno parte Joker, il Pinguino, Catwoman e, appunto, L'Enigmista. Quindi ci sarà spazio anche per quest'ultimo ed, eventualmente, vista la sua candidatura, per James McAvoy in The Batman? A favore di una sua comparsa è da considerare il fatto che, diversamente ad altri villain, non è stato utilizzato abbastanza sul grande schermo. La sua prima, e unica, apparizione al cinema risale infatti al 1995 in Batman Forever dove era interpretato da Jim Carrey.