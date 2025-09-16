James McAvoy vuole tornare alla regia dopo California Schemin’: “Sto già lavorando ad altre cose”

Al Toronto International Film Festival per presentare il suo primo film da regista, California Schemin', James McAvoy ha confessato di sentire già il bisogno di tornare dietro la macchina da presa.

Il primo film della sua carriera da regista è un biopic musicale che racconta la storia del falso duo del rap americano Silibil N' Brains, composto dal duo hip-hop scozzese Gavin Bain e Billy Boyd.

Il futuro di James McAvoy nel cinema

Con protagonisti Samuel Bottomley e Séamus McLean Ross, insieme a James Corden e proprio a McAvoy, California Schemin' è basato sull'omonimo memoir del 2010.

Primo piano di James McAvoy

Interpellato sul suo futuro nel cinema, James McAvoy ha risposto: "Penso che sarà una combinazione delle due cose. Amo entrambe, sono solo diverse, credo di essere ormai diviso a metà. Sto guardando ad altre cose e sto già lavorando su un paio di altri progetti. Sto lavorando a un paio di cose mie e sarò un regista a noleggio se dovesse arrivare una sceneggiatura che mi piace".

L'esordio dietro la macchina da presa di James McAvoy

Da scozzese nato e cresciuto a Glasgow, James McAvoy ha voluto debuttare con una storia scozzese: "Volevo sicuramente raccontare una storia, almeno per il mio primo film, che fosse una storia incentrata sulla Scozia. Volevo anche raccontare una storia ambientata in un quartiere simile a quello in cui sono cresciuto; un contesto a basso reddito, poche opportunità, ma non privo di talento, ambizione, desiderio e aspirazione" ha dichiarato "Quando non puoi andare oltre i tuoi confini fisici perché non hai i soldi o l'opportunità, l'arte può portarti oltre quei confini, ed è per questo che penso che arte ed educazione siano così importanti".

Il memoir da cui è tratto il film è stato poi ristampato con il titolo Straight Outta Scotland.