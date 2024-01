James Gunn rivela i suoi film preferiti di Quentin Tarantino

Il regista del prossimo Superman: Legacy James Gunn non è estraneo alla storia del cinema e recentemente ha usato i social media per rivelare la lista dei suoi film preferiti di Quentin Tarantino.

In un breve scambio su Threads Gunn ha risposto a un'immagine del collega regista Brian Koppelman che ritraeva il film di Tarantino del 1997 Jackie Brown affermando che per lui, la pellicola è sia la più sottovalutata che la migliore del regista di Bastardi senza gloria.

Ecco cosa ha scritto il CEO dei DC Studios: "Jackie Brown è il migliore, poi Pulp Fiction, Kill Bill e C'era una volta a... Hollywood. Il resto viene dopo". Qualche anno fa Gunn aveva già svelato i suoi film preferiti di Tarantino, Sergio Leone e Martin Scorsese e Jackie Brown figurava sempre in cima alla lista.

Superman: Legacy, il commento di James Gunn alla sinossi leaked

Superman: Legacy

Il prossimo lavoro di James Gunn sarà Superman: Legacy, che lancerà ufficialmente il nuovo universo DC. Il film racconterà la storia del giovane Clark Kent mentre cerca di trovare un equilibrio tra le sue origini kryptoniane e la vita sulla Terra a Smallville, in Kansas. Secondo quanto riferito, la produzione dovrebbe iniziare a marzo. Intanto la colonna sonora di Superman: Legacy è quasi pronta, e anche i costumi sarebbero quasi terminati secondo quanto rivelato da Gunn su Threads.

Il cast di Superman: Legacy include Rachel Brosnahan e David Corenswet nel ruolo di Lois Lane e Superman, Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi nel ruolo di Mister Terrific, Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner, Anthony Carrigan nel ruolo di Metamorpho e Gabriela de Faría nel ruolo di The Engineer. Completano il cast Sara Sampaio nei panni di Eve Teschmacher, Skyler Gisondo in quelli del fotografo Jimmy Olsen, Nicholas Hoult in quelli di Lex Luthor mentre Madelyn Cline sarebbe in trattative per il ruolo di Supergirl. Superman: Legacy uscirà nelle sale l'11 luglio 2025.