James Gunn svela i migliori film di registi come Tarantino e Sergio Leone secondo lui

James Gunn ha scelto Twitter per fare un elenco di quelli che secondo lui sono i migliori film di registi come Quentin Tarantino, Sergio Leone e Martin Scorsese.

James Gunn, considerato il suo lungo curriculum cinematografico, ha una certa autorità per quanto riguarda il cinema e, di recente, il regista di Guardiani della Galassia ha deciso di dire la sua su alcuni colleghi, facendo una lista personale dei migliori film di registi come Quentin Tarantino, Sergio Leone e Martin Scorsese.

Jackie Brown è il miglior film di Quentin Tarantino

After Hours e Taxi Driver sono i migliori di Martin Scorsese

C'era una volta il West è il miglior film di Sergio Leone

Il cattivo tenente - Ultima chiamata New Orleans è uno dei 10 migliori film del 20° secolo.

Il regista di Suicide Squad ha scelto Twitter per rispondere al thread di un utente inerente ad opinioni cinematografiche popolari e impopolari. Oltre a parlare di Tarantino, Leone e Scorsese, Gunn ha anche definito Il cattivo tenente - Ultima chiamata New Orleans come uno dei 10 migliori film del 20° secolo e, secondo molti utenti, in tutta onestà, quest'ultima affermazione è piuttosto discutibile.

In ogni caso, questa non è la prima volta che James dice la sua su Martin Scorsese o altri registi. Alcuni anni fa, ad esempio, Gunn ha difeso i film della Marvel dopo le critiche che erano stati fatti in merito proprio da Scorsese e da Francis Ford Coppola.

James Gunn, in quell'occasione, ha rievocato le loro filmografie, facendo notare che le generazioni precedenti a quella di Coppola e di Scorsese dicevano la stessa cosa a proposito dei film di gangster e dei western. Come sottolineato dallo stesso Gunn, le opinioni su ciò che rende grande il cinema cambiano con ogni nuova generazione.