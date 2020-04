Joker: un primo piano di Joaquin Phoenix

James Gunn, interrogato al riguardo dai fan su Instagram, ha affermato che il suo Joker preferito è Joaquin Phoenix, che ha vinto l'Oscar come miglior attore protagonista per la sua performance nei panni di Arthur Fleck, l'uomo disturbato che, in questa versione specifica per lo schermo, diventa il perfido pagliaccio.

Il regista, attualmente al lavoro su The Suicide Squad, è stato precedentemente criticato per la decisione di non includere il clown, e alcuni avevano ipotizzato che si trattasse di antipatia personale nei confronti della versione interpretata da Jared Leto. Gunn ha chiarito che il motivo è un altro: "Solo io e poche altre persone sanno chi sono tutti i personaggi che appariranno nel film, e l'assenza del Joker in ogni caso non mi sorprenderebbe, perché non fa parte della Suicide Squad nei fumetti."

Joker: il film che ridefinisce il cinecomic

Guardiani della Galassia Vol. 2: Chris Pratt e il regista James Gunn sul set

Il commento di James Gunn è l'ennesimo riconoscimento nei confronti della prestazione maestosa di Joaquin Phoenix in Joker, un film dalle ambizioni più modeste rispetto alla maggior parte degli adattamenti di fumetti di supereroi che è comunque riuscito a fare breccia nel cuore di tutti, conquistando premi importanti a cominciare dal Leone d'Oro alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e incassando più di un miliardo di dollari al box office mondiale, un record per una pellicola destinata a un pubblico adulto.

Joaquin Phoenix ha dichiarato di avere idee per un possibile sequel, che vorrà realizzare solo a patto che ci sia il materiale giusto. È invece improbabile che si riveda sullo schermo la versione incarnata da Jared Leto, al di là della sua esclusione da The Suicide Squad: due mesi fa, in Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), viene menzionata ripetutamente la rottura tra lui e Harley Quinn, e nei flashback (materiale d'archivio dal primo Suicide Squad) il montaggio è tale da mostrare solo lei.