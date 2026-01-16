Batman, James Gunn smentisce gli ultimi rumor su The Brave and the Bold: “Tutte invenzioni”

La pellicola non ha ancora una data d'uscita confermata né tantomeno una sceneggiatura pronta, con il DCU che è ancora orfano di uno dei suoi eroi di punta, il Cavaliere Oscuro

Mentre le anticipazioni su The Batman Part II stanno cominciando a intensificarsi, dal lato del DC Universe di James Gunn le informazioni sul nuovo Cavaliere Oscuro latitano.

Tuttavia, si sono succeduti numerosi rumors sul progetto, che vede anche Andy Muschietti collegato alla regia. Non tutto quello che circola in rete sarebbe però accurato secondo il capo dei DC Studios, che prontamente interviene per smentire quello che può.

Le ultime voci riguardanti The Brave and the Bold indicavano che la Warner Bros. avesse già in mente una data d'uscita certa per la pellicola e che la sceneggiatura fosse stata già completata e consegnata a Gunn.

Creature Commandos: un'immagine del cameo di Batman nella serie

James Gunn smentisce gli ultimi rumor sul Batman del DCU

Sulla sua pagina Threads, Gunn ha risposto alla domanda di un fan sulle ultime speculazioni relative a The Brave and the Bold. Secondo queste, la sceneggiatura del film sarebbe stata completata e la Warner Bros. avrebbe fissato la data di uscita al 2028.

In risposta, Gunn ha semplicemente scritto: "È una bufala, mi dispiace. La sceneggiatura non è finita". Il regista e capo dei DC Studios non ha però fornito ulteriori dettagli, ad esempio a che punto sia la stesura del copione.

L'estate scorsa, più o meno nel periodo in cui Superman è uscito nelle sale, Gunn aveva rivelato che la sceneggiatura di The Brave and the Bold era in fase di lavorazione. Come Gunn ha ribadito da quando è diventato co-direttore della DC Studios, nessun progetto entrerà in produzione finché la sceneggiatura non sarà completa e lui non ne sarà soddisfatto.

The Batman: Robert Pattinson nel costume di Batman in una scena dal film

James Gunn non ha fretta di presentare il suo Batman

Senza sapere molto altro sui progressi della sceneggiatura di The Brave and the Bold, l'ultimo aggiornamento di Gunn conferma che c'è ancora del lavoro da fare su quel fronte. Data la vaghezza della risposta di Gunn, la sceneggiatura potrebbe essere quasi completata o necessitare di alcune riscritture sostanziali, ma sembra che il progetto non sia ancora pronto per passare alla fase di pre-produzione (ovvero il casting).

Sebbene Batman sia ovviamente parte integrante della DC e avrà un ruolo significativo nel DCU, Gunn non ha alcuna fretta di lanciare The Brave and the Bold. La presenza del Batman di Matt Reeves è sicuramente un fattore determinante: in passato, Gunn ha dichiarato di non volere che The Brave and the Bold debuttasse nello stesso anno di The Batman Part II.