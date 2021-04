James Gunn: "Dopo Guardiani della Galassia 3 potrei dedicarmi solo alle serie tv"

James Gunn ha confessato di essersi divertito talmente tanto a girare la serie Peacemaker da stare valutando di dedicarsi solo alle serie tv, dopo Guardiani della Galassia 3.

The Suicide Squad: Missione Suicida, Idris Elba e James Gunn in una foto dal set

Di recente James Gunn è stato impegnato a ultimare lo spin-off di The Suicide Squad - Missione Suicida, Peacemaker, per HBO Max. Il lavoro sulla serie dedicata al personaggio di John Cena, a quanto pare, si sarebbe rivelato davvero piacevole.

"Mi è piaciuto molto lavorare a Peacemaker. Potrei fare solo serie tv dopo Guardians of the Galaxy Vol. 3, è una possibilità" ha dichiarato il regista a Den of Geek.

"Penso che la vera ispirazione per Peacemaker siano stati quei terribili programmi televisivi su Captain America degli anni '70 che amavo quando ero bambino. E penso che Peacemaker abbia molto da dire sugli eventi politici recenti e sulle convinzioni delle persone sull'America e sul mondo. Quindi, essendo in grado di raccontare quelle storie che sono un po' più socialmente consapevoli nella loro essenza, ma anche stravaganti, si presta al format televisivo".

Guardiani della Galassia, James Gunn: "Non vedremo più Groot da adulto"

Peacemaker debutterà su HBo Max a gennaio 2022. Per quanto riguarda The Suicide Squad - Missione Suicida, l'uscita in contemporanea al cinema e su HBO Max è fissata per il 6 agosto.