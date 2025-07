Wonder Woman, James Gunn si sbilancia sul possibile ingaggio di Adria Arjona: "Sarebbe perfetta"

Il capo dei DC Studios James Gunn dovrà presto cominciare a pensare al casting degli altri due supereroi della cosiddetta triade della DC e recentemente potrebbe aver rivelato la sua prima scelta per il ruolo di Wonder Woman.

In una recente intervista concessa a Extra, il regista dell'imminente Superman, primo film del nuovo DC Universe ad arrivare nelle sale il 9 luglio prossimo, ha parlato della star di Hit Man e Andor, Adria Arjona, e ha fatto capire di vederla molto bene se inserita nel suo rinnovato universo condiviso.

"Seguo Adria su Instagram, ma tutti hanno pensato: 'L'ha appena seguita, significa che sarà Wonder Woman'", ha spiegato Gunn. "Sarebbe una grande Wonder Woman, comunque". In realtà, il regista segue l'attrice sui social già da molto tempo: "Era in un film che ho girato sette anni fa", ha aggiunto. "Siamo amici e ci conosciamo da allora. Ho messo il follow allora, non l'ho appena fatto".

Il DCU è appena all'inizio e Wonder Woman è un tassello importante

6 Underground: Adria Arjona in una scena del film

Lo scorso giugno, Gunn ha dichiarato a Entertainment Weekly che un nuovo film su Wonder Woman è "in fase di scrittura", aggiungendo che la pellicola sarebbe stata accompagnata anche da una serie HBO sulla casa di Wonder Woman, Themyscira. Gunn ha poi aggiornato i fan dicendo che il progetto televisivo è "lento, ma si sta muovendo".

Andor 2

Il film su Wonder Woman è solo uno dei tanti lungometraggi in sviluppo presso i DC Studios. Dopo l'uscita di Superman, Supergirl è previsto per il giugno 2026, diretto da Craig Gillespie. Anche Clayface, un film horror e una storia delle origini del cattivo di Batman, è in lavorazione e dovrebbe uscire nel settembre 2026. La regia è affidata a James Watkins mentre la sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Mike Flanagan e Hossein Amini.

Non dimentichiamo poi che Lanterns, serie basata sulle storie di Lanterna Verde, sta per completare la sua produzione e uscirà anch'esso nel corso del 2026 su HBO Max. Resta ancora da vedere come proseguirà lo sviluppo del film sul nuovo Batman del DCU, dato che ancora non è stato annunciato alcun casting per il ruolo di Bruce Wayne.