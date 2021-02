Guardiani della Galassia, James Gunn: "Non vedremo più Groot da adulto"

Chiunque abbia visto Guardiani della Galassia sa cosa è successo a Groot, morto nel primo film, e il regista James Gunn ha appena confermato che non lo rivedremo più nella versione adulta in nessun film della serie.

Guardiani della Galassia: Groot, Rocket, Chris Pratt, Zoe Saldana e Dave Bautista in una scena

Lunedì pomeriggio James Gunn ha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram confermando che non vedremo mai più Groot in versione adulta in Guardiani della Galassia. I fan non avranno più il piacere di ritrovare l'amato personaggio nella versione adulta in cui lo abbiamo conosciuto nel primo film. Alla domanda sul personaggio, il regista ha risposto infatti:

"Sfortunatamente, quel Groot originale non è più con noi. Quindi, a meno che non ci sia un prequel di qualche tipo, non lo vedremo più".

Guardiani della Galassia: James Gunn approva la teoria di una fan di 7 anni su Groot

Nella stessa sessione di domande e risposte, il regista ha anticipato alcuni dettagli su Guardians of the Galaxy Vol. 3 svelando che le riprese del terzo film inizieranno entro la fine dell'anno. Una delle star dei Guardiani, Dave Bautista, è stato uno dei primi a menzionare il programma delle riprese all'inizio di quest'anno confermando che alcuni dei piani del film sono cambiati a causa dell'emergenza sanitatia.

James Gunn ha terminato la lavorazione di Suicide Squad: Missione Suicida che uscirà il 6 agosto al cinema e, in contemporanea, su HBO Max. I primi due film dei Guardiani della Galassia sono ora in streaming su Disney + mentre Guardiani della Galassia Vol. 3 non ha ancora una data di uscita.