James e la pesca gigante: Taika Waititi legge il libro per bambini sul web

Taika Waititi legge online il libro James e la pesca gigante, coinvolgendo amici famosi nell'iniziativa benefica. Il cineasta neozelandese, al lavoro su due adattamenti animati delle opere di Roald Dahl per Netflix, ha messo in piedi questo progetto di lettura di un altro tomo del grande scrittore, diviso in dieci parti, di cui due già disponibili su YouTube, e i cui proventi andranno a Partners in Health. Qui sotto potete vedere la prima parte, con la partecipazione di ospiti illustri come i fratelli Hemsworth:

L'iniziativa di beneficenza messa in piedi da Taika Waititi prevede, come già detto, dieci puntate, e la lista degli ospiti che lo aiuteranno è a dir poco impressionante: Chris Hemsworth, Meryl Streep, Ryan Reynolds, Benedict Cumberbatch, Cate Blanchett, Olivia Wilde e molti altri. A queste grandi star si aggiungono anche due dei giovani interpreti di Jojo Rabbit, il film che è valso a Waititi un Oscar per la sceneggiatura non originale. Qui sotto potete vedere la seconda parte del progetto, con Streep e Cumberbatch:

Questo è solo uno dei tanti progetti a cui Waititi sta lavorando in questo periodo. Il cineasta neozelandese ha un film in post-produzione, Next Goal Wins, e ha recentemente recitato in The Suicide Squad. Prossimamente girerà per la Marvel l'atteso Thor: Love and Thunder, ed è stato annunciato che dirigerà uno dei prossimi film di Star Wars. Inoltre, all'interno di un progetto più vasto di Netflix basato sui libri di Roald Dahl, Waititi sarà l'autore delle prime due produzioni animate: un adattamento de La fabbrica di cioccolato e un'idea originale incentrata sugli Oompa Loompa. Recentemente ha anche diretto il finale della prima stagione di The Mandalorian, e come produttore è attualmente sul piccolo schermo in America con la seconda di What We Do in the Shadows, spin-off del suo omonimo film uscito nel 2014.