Taika Waititi sarà il regista di Barn 8, tratto dal libro di Deb Olin Unferth

Taika Waititi è stato scelto per dirigere Barn 8, un adattamento del romanzo scritto da Deb Olin Unferth che verrà prodotto da Searchlight Pictures.

Il regista sarà coinvolto anche come produttore tramite la sua Waititi Productions, in collaborazione con Ishi Metkar e Michelle Chan.

Cosa racconterà Barn 8

Tra le pagine dell'opera letteraria si racconta la storia di due contabili statunitensi che escogitano un piano per rubare un milione di polli da un allevamento intensivo, guidando una squadra di attivisti in una caotica missione di salvataggio.

Venezia 2018: Taika Waititi sul red carpet di chiusura

Il romanzo Barn 8 propone un insieme di elementi comici, tragici, divertenti e in grado di parlare dei diritti degli animali, allevamenti intensivi e problemi sociali.

Tra le pagine si racconta parte della storia anche dal punto di vista dei polli e sarà interessante scoprire in che modo Taika Waititi porterà la storia sul grande schermo.

La sceneggiatrice del film sarà Jessica Gao, già creatrice della serie She-Hulk: Attorney at Law (di cui potete leggere la nostra recensione).

Il ritorno alla regia di Waititi

Il regista, recentemente, ha concluso le riprese di Klara and the Sun, con star Jenna Ortega, Amy Adams, Steve Buscemi e Natasha Lyonne. A firmare la prima bozza della sceneggiatura, tratta dal romanzo scritto da Kazuo Ishiguro, è stata Dahvi Waller (Mrs. America).

Al centro della trama del film c'è un Amico Artificiale che è stato ideato per evitare la solitudine. Una madre, la parte che è stata affidata all'attrice Amy Adams, e sua figlia Josie, che è malata, acquistano Klara e il robot decide che la sua missione è quella di salvare Josie e chi la ama dalla sofferenza. Klara riesce così a imparare il potere dell'amore umano.

L'uscita nelle sale del film è slittato al 2026 e bisognerà ancora attendere prima di vederne il trailer.