Taika Waititi racconta Il Miglior Natale di Sempre nell'adorabile corto Disney

Il regista Taika Waititi ha firmato il corto di Natale targato Disney, ideato per sostenere l'organizzazione Make a Wish e per promuovere la prossima stagione cinematografica e televisiva dello studio.

L'adorabile storia è intitolata Il Miglior Natale di Sempre e ha al centro un'amicizia davvero speciale nata proprio durante le feste.

Cosa racconta il corto di Natale

Il cortometraggio porta sugli schermi la storia di una ragazzina che, la mattina di Natale, scopre che un suo disegno ha preso vita dopo che Babbo Natale lo ha scambiato per un desiderio da realizzare. Tra la piccola e 'Doodle' nasce un'amicizia molto profonda, ma la creazione della sua immaginazione soffre a causa dell'impossibilità di parlare. La magia del Natale, tuttavia, entrerà in azione.

Il video, disponibile su Disney+ e online, ha potuto contare sulla collaborazione con Eric Goldberg, animatore conosciuto per il lavoro compiuto nel portare in vita il Genio di Aladdin.

Le dichiarazioni delle star

Taika Waititi, che sta sviluppando anche un nuovo film di Star Wars per Disney, ha dichiarato: "Ciò che rende questa storia disneyana in modo unico è il fatto che sia ambientato nel mondo di una ragazzina. Si tratta di una ragazzina e del suo nuovo miglior amico, impegnati ad affrontare insieme il mondo complesso, e a farlo semplicemente con il potere dell'amicizia e dell'immaginazione".

A dare voce a Doodle nella versione originale è John Goodman, già doppiatore di personaggi amati come Sulley di Monsters & Co., di Pacha in Le follie dell'imperatore, e di 'Big Daddy' La Bouff in La principessa e il ranocchio.

L'attore ha dichiarato: "Ho sempre amato far parte delle storie della Disney perché c'è qualcosa di intramontabile nella narrazione della Disney: è divertente, emozionante e ricorda alle famiglie ciò che importa realmente. Questo meraviglioso corto cattura quello stesso spirito alla perfezione".