Taika Waititi rilancia Judge Dredd: il suo nuovo film sarà un mix di satira dark e azione

Taika Waititi si appresta a diventare il regista del film su Judge Dredd, secondo quanto si legge su The Hollywood Reporter. Waititi è pronto a sviluppare il progetto, sperando di avere successo e creare un franchise.

Non sono stati ancora resi noti i dettagli sulla trama e sul casting legato al film visto che la conferma di Waititi è ancora fresca. Come verrà impostato il progetto su Judge Dredd?

Il nuovo film diretto da Taika Waititi

Alla sceneggiatura del nuovo film diretto dal regista di Jojo Rabbit ci sarà Drew Pearce, che proprio come Waititi, è cresciuto leggendo i fumetti di Judge Dredd. I dettagli sulla trama e la data d'uscita non sono ancora stati rivelati.

Taika Waititi in una scena di Jojo Rabbit

Secondo quanto svelato in anticipo, il progetto verterà sul materiale originale dei fumetti, ponendo enfasi sulla costruzione narrativa dell'universo, molto fedele alla matrice fumettistica, e sul black humour che sembra perfetto per un regista dello stampo di Taika Waititi.

L'origine di Judge Dredd e gli esordi sullo schermo

Il personaggio nacque negli anni '70, diventando sin da subito un'icona del genere action nella cultura pop. Judge Dredd, porta sicurezza e giustizia nelle strade di Mega-City One.

Judge Dredd è apparso per la prima volta sullo schermo, nel 1995 nel film con Sylvester Stallone stroncato dai critici, dai fan e anche dal co-creatore John Wagner, riacquistando maggior lustro nel 2012 nel film con Karl Urban e scritto da Alex Garland. Ora Taika Waititi ci riprova, in attesa di conoscere il nome dell'attore che interpreterà Judge Dredd. C'è chi sostiene che possa trattarsi proprio di Karl Urban, neozelandese come Waititi, e già collaboratori sul set nel film Thor: Ragnarok, in cui Urban interpretava Skurge.

Taika Waititi sul set di Free Guy

Taika Waititi sembrava dovesse occuparsi del nuovo film su Star Wars, come confermato anche da Kathleen Kennedy alla Star Wars Celebration di qualche mese fa ma il nuovo progetto su Judge Dredd potrebbe far slittare i tempi per quanto concerne il franchise creato da George Lucas.