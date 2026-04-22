Atalanta-Lazio stasera in TV: dove vederla e chi giocherà la finale di Coppa Italia

Si riparte dal 2-2 dell'andata. A Bergamo è tutto aperto: Raffaele Palladino e Maurizio Sarri pronti a giocarsi il pass per la finale. Ecco le probabili formazioni e le scelte decisive.

Stasera mercoledì 22 aprile appuntamento in diretta su Italia 1 con la semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, in programma alle ore 21.00 dalla New Balance Arena di Bergamo. Il match arriva dopo un equilibrato 2-2 dell'andata, lasciando tutto ancora apertissimo in vista del ritorno. In palio non c'è solo la finale, ma anche la possibilità di affrontare l'Inter, già qualificata dopo il turno precedente.

Dove vedere Atalanta-Lazio

Il prepartita inizierà alle ore 20.30, sempre su Italia 1, con collegamenti, analisi e ultime notizie dalla sfida. Il match sarà trasmesso in diretta TV e in streaming su SportMediaset.it e Mediaset Infinity. Il calcio d'inizio è previsto per le 21:00. La telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani, coadiuvato da Simone Tiribocchi per il commento tecnico. Monica Vanali è l'inviata.

A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Massimo Mauro, Mino Taveri ed Emidio Morganti.

Chi va in finale contro l'Inter

La vincente tra Atalanta e Lazio affronterà in finale l'Inter, che ha già superato il proprio turno di semifinale. Uno scenario che promette una finale ad altissima intensità tra due squadre in grande forma. Nella Coppa Italia, le semifinali si giocano con la formula andata e ritorno. Ecco il regolamento per capire chi passa il turno:

Maurizio Sarri

Somma dei gol (risultato aggregato)

Si sommano i gol delle due partite (andata + ritorno). Chi segna più gol complessivi passa in finale.

Se c'è parità dopo 180 minuti

Non vale più la regola dei gol in trasferta (è stata abolita).

Quindi:

se il punteggio complessivo è in parità si va ai tempi supplementari

se la parità resta anche dopo i supplementari si va ai calci di rigore

Esempio pratico

Andata: Atalanta-Lazio 2-2

Ritorno: Atalanta-Lazio 1-1

Risultato totale 3-3: si va ai supplementari (e poi eventuali rigori)

Probabili formazioni

Raffaele Palladino si affida alla solidità del blocco difensivo davanti a Carnesecchi. Il dubbio principale riguarda l'attacco, con Scamacca e Krstovic che si contendono una maglia da titolare. Per la Lazio, Maurizio Sarri deve fare i conti con alcune assenze pesanti (Provedel e Rovella) e punta sul tridente guidato dal talento di Zaccagni.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, Ederson, de Roon, Bernasconi, De Ketelaere, Zalewski, Krstovic.

Lazio(4-3-3) Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Maldini, Zaccagni.