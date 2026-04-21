Uomini e Donne anticipazioni: Ciro esce con Elisa e Martina, solo una lo conquista davvero

Oggi, martedì 21 aprile, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del celebre programma condotto da Maria De Filippi, affiancata come sempre dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, Ciro Solimeno, ormai unico protagonista del Trono Classico è stato ancora una volta alle prese con dubbi, emozioni e scelte sempre più decisive.

Scontro con Elisa: complicità ma nessun bacio

Ciro Solimeno ha deciso di portare in esterna Elisa Leonardi, ma tra i due non sono mancati momenti di tensione. Il tronista ha espresso chiaramente le sue perplessità, accusando la corteggiatrice di non dargli certezze e di non mostrarsi abbastanza coinvolta. Nonostante il confronto acceso, l'esterna è stata caratterizzata anche da una forte attrazione: sguardi intensi, vicinanza fisica e complicità evidente. Tuttavia, il tanto atteso bacio non è arrivato, lasciando la situazione in bilico.

Martina si apre: incontro con il padre e racconto toccante

Atmosfera completamente diversa con Martina Calibrò. Durante l'esterna, la corteggiatrice ha fatto un passo importante, presentando il padre a Ciro e condividendo un momento molto delicato della sua vita, legato a una malattia che è riuscita a superare. Il gesto ha colpito profondamente il tronista, che si è mostrato emozionato e coinvolto. Tra i due c'è stato un abbraccio intenso, ma anche in questo caso senza arrivare al bacio.

Ciro Solimeno

In studio cambiano gli equilibri: la scelta del ballo spiazza Elisa

In studio sono state mostrate entrambe le esterne: prima quella con Elisa e poi quella con Martina. Dopo aver rivisto il confronto con Elisa, Ciro ha ribadito i suoi dubbi sul reale interesse della ragazza. Al contrario, dopo l'esterna con Martina si è detto felice e colpito da ciò che hanno vissuto insieme.

Questo stato d'animo è emerso anche nel momento del ballo finale: Ciro ha scelto Martina. Una decisione che ha ferito profondamente Elisa, apparsa visibilmente delusa e provata, tanto da isolarsi dal resto dello studio.

Il percorso di Ciro verso la scelta si fa sempre più incerto

La registrazione di oggi sembra aver segnato un punto di svolta nel percorso di Ciro Solimeno. Se con Elisa, persistono dubbi importanti, con Martina cresce un legame emotivo sempre più evidente, come ha confermato oggi Maria De Filippi . Gli equilibri sono cambiati e il trono entra ora in una fase cruciale, dove ogni gesto potrebbe fare la differenza in vista della scelta finale.