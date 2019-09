James Cameron: "Avengers: Endgame è la prova che Avatar 2 può infrangere il record al box office"

James Cameron è convinto che il successo di Avengers: Endgame sia d'auspicio per l'uscita di Avatar 2, dimostrando che anche il suo film ha buone possibilità di segnare un nuovo record al box office.

Avengers: Endgame ha battuto il record detenuto da Avatar e Titanic, divenendo il primo incasso di sempre con 2,796 miliardi di dollari. I film di James Cameron sono finiti in seconda e terza posizione. Naturalmente James Cameron si è congratulato con Marvel e Disney per l'incredibile successo, ma in una nuova intervista a Deadline getta una luce nuova sul risultato spiegando di essere sollevato a non detenere più il record.

"Mi dà speranza" ha confessato il regista, "Avengers: Endgame è la prova che le persone vanno ancora al cinema. Ciò che mi spaventava di più nel fare Avatar 2 e Avatar 3 è l'involuzione del mercato e il fatto che le persone non fossero più eccitate all'idea di vedere un film in una sala buia con un sacco di sconosciuti."

James Cameron: da Alita ad Avatar, le sue imprese "titaniche"

Il successo di Avengers: Endgame ha dimostrato a James Cameron che il cinema è vivo e vegeto. Se Endgame ha segnato un nuovo record, la porta è ancora aperta per i suoi sequel di Avatar. Ma Avatar 2 e Avatar 3 riusciranno a bissar il successo dell'ultimo capitolo della saga degli Avengers?

Un bel primo piano di una sorpresa Neytiri in una sequenza del film Avatar

"Chi lo sa" commenta Cameron. "Ci stiamo provando. Forse ce la faremo, forse no, ma il punto è che è ancora possibile. Sono felice di scoprirlo, in uno scenario in cui ognuno crea la propria esperienza con le piattaforme streaming questa attenzione alla sala potrebbe non esistere più. A me sta a cuore l'esperienza della sala cinematografica. Potrei creare qualcosa per lo streaming se me lo chiedessero, ma ciò che amo di più è dar vita a quell'esperienza in cui spegni il telefono e ti immergi nello schermo. Tu come pubblico sei avvinto per due ore e mezzo e questa cosa esiste sempre!"

L'uscita di Avatar 2 è prevista per il 17 dicembre 2021, mentre Avatar 3 arriverà al cinema il 22 dicembre 2023.