James Bond: tra i registi in lizza c’è un Nolan, ma non è Christopher

Emergono i primi nomi dei registi che hanno presentato proposte per il rilancio di James Bond: tra loro spicca un Nolan, ma non quello che molti speravano.

All'inizio dell'anno, è stato confermato che Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, storici produttori del franchise di James Bond, hanno stretto un accordo con Amazon, cedendo alla compagnia un significativo controllo creativo sul futuro dell'agente segreto più famoso del cinema.

Amazon, che ha acquisito MGM nel 2022, punta da tempo a sfruttare al massimo il potenziale commerciale di 007, ma ha dovuto confrontarsi con la ferma visione dei produttori storici. Ora, con l'ingresso di Amy Pascal e David Heyman nel team, il piano per il nuovo corso del franchise sembra finalmente prendere forma.

I registi in lizza per il prossimo film su James Bond

Secondo quanto riportato da Puck, i due produttori hanno iniziato a incontrare una serie di registi per ascoltare le loro visioni sul futuro di James Bond. Tra i nomi in circolazione ci sono Edward Berger (Conclave), Denis Villeneuve (Dune), Edgar Wright (Baby Driver), Paul King (Paddington) e Jonathan Nolan (Fallout). Quest'ultimo, noto anche per aver co-creato Westworld e lavorato a lungo con il fratello Christopher Nolan, rappresenta una sorpresa per molti appassionati: in tanti, infatti, speravano che fosse proprio il regista di Oppenheimer a prendere le redini del prossimo capitolo della saga.

Una foto di Jonathan Nolan

Tuttavia, secondo indiscrezioni, Christopher Nolan avrebbe chiesto un livello di libertà creativa che Amazon, almeno in questa fase iniziale, non sarebbe disposta a concedere. L'obiettivo del colosso dello streaming è infatti quello di gettare basi solide per una nuova fase del franchise, anche con la possibilità di espandere l'universo narrativo di Bond attraverso spin-off destinati sia al cinema che alla TV.

In una dichiarazione congiunta, Pascal e Heyman hanno sottolineato l'importanza del progetto: "James Bond è uno dei personaggi più iconici della storia del cinema. È per noi un grande onore poter raccogliere l'eredità lasciata da Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, e siamo entusiasti all'idea di accompagnare l'agente 007 nella sua prossima avventura".

No Time to Die: un'immagine del trailer

Il nuovo film segnerà il primo vero passo di Amazon nella gestione del franchise. Amy Pascal, che ha già lavorato con Amazon MGM Studios, è attualmente coinvolta nella post-produzione di Hail Mary, diretto da Phil Lord e Christopher Miller e interpretato da Ryan Gosling, in uscita a marzo 2026. È anche produttrice dei recenti film di Spider-Man con Tom Holland e sarà impegnata quest'estate con Brand New Day, diretto da Destin Daniel Cretton.

David Heyman, dal canto suo, ha una lunga esperienza nel mondo delle saghe cinematografiche, avendo prodotto tutti gli otto film di Harry Potter e i tre capitoli di Animali fantastici, oltre a successi come Gravity, Storia di un matrimonio, C'era una volta a... Hollywood, Barbie e Paddington.