James Bond: Harris Dickinson sarà il nuovo 007? Lui propone un altro attore

La star di Triangle of Sadness ha commentato i rumor che lo includono tra i possibili candidati all'eredità di Daniel Craig.

La longeva saga cinematografica di 007 è attualmente senza un protagonista, dopo l'addio ufficiale di Daniel Craig dopo l'uscita al cinema di No Time To Die.

La saga basata sui romanzi di Ian Fleming cerca un nuovo attore e tra i tanti nomi che sono emersi negli ultimi tempi è incluso anche Harris Dickinson, noto per i ruoli in Beach Rats e Babygirl.

L'endorsement di Harris Dickinson per il nuovo interprete di 007

Secondo quanto riporta il Daily Mail, durante una sessione di Q&A al Festival di Cannes, Harris Dickinson ha risposto a domanda precisa di un presente, che l'ha definito il 'secondo candidato ideale' per il ruolo di Bond.

Harris Dickinson in una scena di The King's Man - Le origini

Dickinson, molto sportivamente, ha risposto:"Jonathan Bailey è la tua prima scelta, quindi andiamo con lui. Mi sembra un'ottima idea". L'attore, così come il suo interlocutore, ha sottolineato come ritenga la star del prossimo Jurassic World, il candidato ideale per raccogliere l'eredità di Craig.

Il processo di lavorazione del nuovo film della saga di James Bond

Nel frattempo, Amazon MGM Studios ha acquisito i diritti cinematografici del franchise a marzo dalla famiglia Broccoli. Dopo una fase d'impasse, ora sembra che il progetto stia prendendo piede.

Alfonso Cuarón alla Mostra del Cinema di Venezia

Il produttore di Harry Potter, David Heyman, lavorerà al fianco della produttrice di Spider-Man Amy Pascal per governare il futuro della saga.

Chi sarà il regista? Alfonso Cuarón, che lavorò con Heyman anche al terzo film della saga di Harry Potter, dal titolo Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, è entrato nella rosa dei papabili a raccogliere il timone del franchise, dopo l'intermezzo di Cary Fukunaga, regista di True Detective, che si è occupato della tormentata realizzazione di No Time To Die, slittata a causa della pandemia di COVID-19.