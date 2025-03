James Bond: Jeff Bezos ha licenziato Barbara Broccoli perché ha chiamato i dirigenti Amazon "Fottuti idioti"

Come noto, gli Amazon MGM Studios hanno acquisito il controllo creativo della saga cinematografica di 007 James Bond, rilevandola dalla famiglia Broccoli, ma secondo una nuova indiscrezione, la manovra sarebbe stata il frutto di una vendetta personale di Jeff Bezos.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, l'amministratore delegato di Amazon era determinato ad assumere tutto il controllo creativo dell'IP attraverso gli Amazon MGM Studios, confermato poi a un costo dichiarato di 1 miliardo di dollari. Il motivo di questo prezzo? Una pura e semplice ritorsione.

Nel dicembre 2024, il Wall Street Journal pubblicò un articolo in cui Broccoli avrebbe rivelato ai suoi amici più intimi che per lei i dirigenti di Amazon erano "dei fottuti idioti". Questo avveniva durante le trattative in atto per il continuo del franchise di Bond.

James Bond, la vendetta di Jeff Bezon contro i Broccoli

No Time to Die: un'immagine del trailer

Secondo quanto aggiunto dall'Hollywood Reporter, il boss di Amazon "ha letto l'articolo sul Journal, ha preso il telefono e avrebbe ordinato: 'Non mi interessa quanto costerà, liberatevi di lei'", secondo un insider anonimo. La testata ha inoltre riportato come Broccoli si sia irritata quando il capo dei contenuti di Amazon, Jennifer Salke, aveva fatto riferimento ai film di James Bond chiamandoli "contenuti", e come il fratellastro di Broccoli, Michael G. Wilson (che ha guidato il franchise di Bond per decenni), sia stato escluso dalle riunioni con i dirigenti Amazon.

No Time To Die: Daniel Craig in una foto del film

L'unico progetto di Bond uscito dopo l'accordo con Amazon MGM Studios nel 2022 è stata la serie reality 007: Road to a Million. Sono passati quattro anni dall'ultima volta che Daniel Craig ha interpretato l'iconico personaggio di James Bond sul grande schermo, con la sua uscita dal franchise dopo No Time to Die.

Come ha notato THR, non ci sono ancora né una sceneggiatura, né un regista, né un attore per il prossimo Bond; secondo quanto riferito, Broccoli non avrebbe approvato nessuna delle star proposte da Amazon. Nel 2024 si vociferava, infatti, che Aaron Taylor-Johnson fosse il favorito per il franchise, ma al rumor non è seguito nessun annuncio ufficiale.