Christopher Nolan alla regia del nuovo James Bond? Per Amazon è la prima scelta

Secondo un nuovo report pubblicato da The Wrap, Christopher Nolan sarebbe la prima scelta degli Amazon MGM Studios per prendere le redini del franchise di 007 James Bond, ora che lo studio ha il pieno controllo creativo sul personaggio.

Ecco quanto riportato dall'articolo, che cita un produttore di franchise che la ritiene che l'unica strada possibile per la credibilità della manovra commerciale sia l'ingaggio di un regista di punta come Nolan.

"Se Amazon vuole preservare questa eredità, dovrebbe fare tutto il possibile per avere Chris Nolan e aspettarlo il più a lungo possibile". Un'altra fonte, descritta come un "produttore di franchising di alto livello", ritiene che Amazon abbia probabilmente già contattato Nolan, poiché "c'è un forte desiderio reciproco di farlo insieme".

007 e Christopher Nolan: una storia d'amore non corrisposto (finora)

Tenet: una foto sul set di John David Washington e Christopher Nolan

Lo stesso regista ha più volte suggerito che sarebbe disposto a dirigere un film della saga di James Bond, essendone un grande appassionato fin da quando era bambino.

No Time To Die: Daniel Craig durante una scena d'azione

"L'influenza di quei film nella mia filmografia è evidente in modo imbarazzante", aveva dichiarato Nolan al podcast Happy Sad Confused nel luglio 2023. "E quindi non c'è alcun tentativo di scappare da questo. Amo quei film. Sapete, sarebbe un privilegio incredibile farne uno. Non vorresti mai affrontare un film senza impegnarti pienamente in ciò che porti in tavola dal punto di vista creativo. Quindi come autore della sceneggiatura, casting, tutto, è un pacchetto completo".

Qualche anno fa, Nolan aveva parlato con l'ex-produttrice della saga di Bond, Barbara Broccoli, della possibilità di dirigere un capitolo del franchise. Nolan voleva dirigere due film di Bond e ambientarli entrambi negli anni '60. Tuttavia, il problema principale era la possibilità di mantenere il final cut di cui Nolan avrebbe avuto bisogno se avesse realizzato il film.