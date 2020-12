James Bond: George Clooney non è interessato, ma ha un'idea su chi dovrebbe interpretarlo

George Clooney spiega i motivi per cui non ci pensa nemmeno a interpretare James Bond e indica l'attore perfetto, a suo parere, per succedere a Daniel Craig.

George Clooney non è particolarmente affascinato dal ruolo di James Bond e non si candiderebbe per la parte, ma ha un'idea chiara di chi dovrebbe succedere al dimissionario Daniel Craig.

Venezia 2017: uno scatto di George Clooney al photocall di Suburbicon

Nel corso di un'intervista con l'Irish Examiner, a George Clooney è stato chiesto di commentare il futuro della saga di Bond ora che il ruolo si appresta a diventare vacante. Per quanto riguarda lui stesso, Clooney ammette di non essere interessato:

"Prima di tutto perché sto per compiere 60 anni, è un po' tardi per fare James Bond. Secondo, Bond dovrebbe essere inglese, non credete? Un americano sarebbe sbagliato. La cosa più vicina che ho fatto, in team di eroi, è stato Batman e sappiamo tutti com'è finita".

Dopo aver spiegato le ragioni per cui Clooney non trova adatto a sé il ruolo di James bond, il divo si sbilancia e propone il suo candidato ideale: Idris Elba. Ecco le sue motivazioni:

"È elegante, penso che farebbe un ottimo lavoro. È l'attore che io sceglierei per il ruolo di Bond. Quanto a me, assolutamente no".

