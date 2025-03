George Clooney, l'attacco di Donald Trump: "Star di seconda categoria ed esperto di politica fallito"

Donald Trump ha preso di mira l'attore e importante attivista democratico George Clooney, attaccando la sua intervista al programma televisivo statunitense 60 Minutes.

Il premio Oscar ha partecipato alla trasmissione per promuovere il suo debutto a Broadway, la versione teatrale del film Good Night, and Good Luck, in cui interpreta il giornalista veterano Edward R. Murrow, che partecipò a uno storico scontro televisivo con il senatore Joseph McCarthy.

Nell'intervista Clooney ha fatto un parallelo tra gli eventi di Good Night, and Good Luck e le difficoltà affrontate oggi dai giornalisti nella ricerca della verità. L'attore ha citato il recente accordo di diffamazione di Trump con ABC News, pari a 16 milioni di dollari, e la causa per "interferenza elettorale" da 20 miliardi di dollari intentata da Trump contro la CBS lo scorso ottobre, in cui sosteneva che 60 Minutes avesse "montato in modo ingannevole" un'intervista con la sua rivale, Kamala Harris, per presentarla in una luce più lusinghiera.

La risposta di Donald Trump a George Clooney

Wolfs - Lupi Solitari: una bella immagine di George Clooney a Venezia 2024

Il Presidente è intervenuto quindi su Truth Social per controbattere alle argomentazioni dell'attore e per screditare la trasmissione: "Perché l'ormai screditato 60 Minutes dovrebbe fare un 'pezzo' su George Clooney, star del cinema di seconda categoria e opinionista politico fallito", ha scritto.

Donald Trump nell'atto di imbracciare un fucile

"Ha combattuto duramente per l'elezione di Sleepy Joe e poi, subito dopo il dibattito, lo ha scaricato come un cane. In seguito, suppongo su ordine del campo di Obama, ha spinto al massimo per 'Kamala', solo per rendersi presto conto che non avrebbe funzionato troppo bene".

Trump ha poi ribadito le sue precedenti affermazioni contro lo show, dicendo: "60 Minutes ha persino inserito in modo fraudolento risposte false nella sua disastrosa intervista, andata in onda poco prima del giorno delle elezioni, in uno degli eventi più imbarazzanti e disonesti della storia della trasmissione... E ora di nuovo George Clooney? Il suo addetto stampa dovrebbe fare una fortuna!!!".