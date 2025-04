George Clooney confessa di non amare il nuovo colore dei suoi capelli: "Molto meglio il grigio"

La star di Ocean's Eleven ha scherzato sulla tinta a cui si è dovuto sottoporre per recitare in uno spettacolo di teatro a Broadway.

Ad inizio anno, George Clooney ha sorpreso i propri fan con un look inedito. L'attore, il cui fascino è noto anche per i suoi capelli brizzolati, si è presentato in pubblico con una chioma nera lucente.

Il motivo del cambio repentino di look è tutto da ascrivere al personaggio del giornalista Edward R. Murrow nella produzione di Broadway Good Night, and Good Luck.

L'ironia di George Clooney sul colore dei suoi capelli

Giovedì, l'attore è stato onorato con una sua caricatura incorniciata che sarà esposta allo storico ristorante Sardi's a Manhattan, consueto ritrovo di celebrità del mondo del cinema.

Osservando il ritratto, Clooney ha sfoggiato la sua ben nota ironia:"Mi piace il colore dei capelli. È molto meglio del colore che ho adesso. È meglio così. È grigio, perlopiù grigio. Bene, grazie mille".

Amal Clooney non è una fan del nuovo colore dei capelli del marito

Qualche settimana fa, George Clooney ha raccontato al New York Times che nemmeno sua moglie, Amal Clooney, era una grande fan della sua tinta:"Niente ti fa sembrare più vecchio di un uomo anziano che si tinge i capelli. I miei figli rideranno di me senza sosta" ha concluso.

Il ritratto di George Clooney è stato appeso al fianco di altre star del cinema e di Broadway come Barbra Streisand, Whoopi Goldberg e Hugh Jackman. A giugno, lo spettacolo teatrale che in passato fu anche un film, diretto proprio da Clooney, chiuderà i battenti e l'attore dovrebbe tornare al suo colore naturale.

Primo piano di George Clooney in Good Night, and Good Luck.

Il film del 2005, opera seconda da regista di George Clooney, ricevette l'Osella d'Oro per la miglior sceneggiatura e la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile a David Strathairn alla Mostra del Cinema di Venezia.