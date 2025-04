Pesce d'aprile, 10 scherzi da star

Il 1° aprile è finalmente arrivato, e quale momento migliore per tirare qualche burla ad amici e colleghi? Oggi è quel giorno dell'anno in cui si pratica (o si subisce) l'usanza del "pesce d'aprile". Molti personaggi famosi hanno preso parte alla tradizione, mettendo a segno scherzi audaci ai propri fan e tra di loro. Di solito ne celebriamo i successi ma per il Pesce d'Aprile è il momento perfetto per riconoscere anche il loro talento nell'arte dello scherzo! Alcuni di loro, infatti, sono veri maestri della beffa: da Thandiwe Newton che disgusta Simon Pegg con una barretta di cioccolata spiaccicata a George Clooney re degli scherzi. Ecco, i 10 migliori scherzi delle star.

Quando George Clooney fece (quasi) arrestare Brad Pitt

George Clooney è noto per essere probabilmente il re dei burloni di Hollywood, e la sua vittima preferita è Brad Pitt. Tra gli scherzi più memorabili, c'è quello in cui ha attaccato un adesivo a forma di foglia di marijuana con la scritta "F-Cops" sul retro dell'auto dell'amico, un'azione che ha portato Pitt a essere fermato dalla polizia. Ma non gli è bastato: Clooney ha anche scritto lettere a nome di Pitt ad altre celebrità, dimostrando più volte la sua abilità nell'arte dello scherzo.

Quando James Corden fece infuriare Beckham con una statua orribile

Un altro scherzo davvero pazzesco è quello messo in scena dal comico James Corden a David Beckham nel 2019. In un falso evento, lo staff ha svelato una statua dedicata all'icona del calcio inglese che, tuttavia, non è rimasto per nulla impressionato, definendo l'opera "imbarazzante". A guardarla, chi può dagli torto.

Quando Usher deluse i fan con un finto arrivo di Beyoncé

Tra i migliori Pesci d'Aprile delle star ci sono quelli in cui a cadere nella trappola sono proprio i fan. Nel 2023, Usher ha ingannato la folla del festival di Dreamville nella Carolina del Nord, accogliendo sul palco un ospite molto speciale. "Signore e signori, senza ulteriori indugi, unite le mani per l'unica, la sola Beyoncé", ha annunciato. Quando Queen Bey non si è presentata e gli applausi fragorosi hanno iniziato a spegnersi, il cantante è tornato al microfono, ha sorriso e ha detto: "Pesce d'aprile".

Quando Thandiwe Newton disgustò Simon Pegg

Sul set di Run Fatboy Run del 2007 , Thandiwe Newton ha schiacciato una barretta di Mars e l'ha messa nel water della roulotte del suo co-protagonista Simon Pegg, aggiungendo un po' di succo di mela sul bordo per renderla più "autentica". "Era uno scherzo e uno spuntino tutto in uno", ha esultato l'attrice, divertita per aver disgustato il malcapitato collega.

Quando Barbra Streisand ha dato una bella lezione a Harrison Ford

Durante le riprese di Indiana Jones e il tempio maledetto, Barbra Streisand fece uno scherzo alla star del film. Mentre lui stava girando una scena in cui veniva frustato da un cattivo, la cantante e attrice apparve improvvisamente sul set vestita da dominatrice, brandendo una frusta e urlando che Harrison Ford meritava una punizione per i suoi flop cinematografici, come Forza 10 da Navarone e Una strada, un amore. Aggiunse anche: "Questo è per tutti i soldi che guadagnerai con Il ritorno dello Jedi!".

Quando Liam Hemsworth ha terrorizzato Miley Cyrus

Liam Hemsworth amava fare burle alla sua ex moglie e documentava sempre le sue reazioni su Instagram. Nel 2018, le ha davvero fatto uno scherzo memorabile. Mentre si trovavano insieme sulla veranda, l'attore si è nascosto nell'oscurità, aspettando il momento giusto per spaventare la cantante. Quando Miley Cyrus ha acceso le luci, lui è saltato fuori all'improvviso, emettendo un forte ruggito, come se fosse una creatura minacciosa. Questo ha fatto sobbalzare la pop star, che, spaventata, lo ha mandato a quel paese!

Quando i due "Jimmy" si sono scambiati il talk show

Nel 2022, Jimmy Fallon e Jimmy Kimmel hanno sorpreso il loro affezionato pubblico con uno scambio epico per il Pesce d'Aprile. Fallon è volato in California per condurre Jimmy Kimmel Live! sulla ABC, mentre Kimmel si è avventurato a New York per presentare The Tonight Show sulla NBC, lasciando gli spettatori increduli e divertiti.

Quando Channing Tatum e Taron Egerton si sono fatti scherzi a vicenda

Durante le riprese di Kingsman: The Golden Circle, Channing Tatum e Taron Egerton si sono sfidati a colpi di scherzi esilaranti. Tutto è iniziato quando Egerton ha deciso di giocare un brutto tiro al collega: "Ho messo un manichino nel letto della sua roulotte, con una parrucca, alcune bottiglie di vino vuote e un paio di tacchi sparsi a terra," ha raccontato a People. "Una mattina è entrato e ha davvero creduto che ci fosse qualcuno lì dentro... si è spaventato parecchio!" Ma Tatum non è rimasto a guardare e ha alzato la posta in gioco. Quando Egerton ha lasciato il set, si è vendicato in grande stile: "Ha riempito la mia roulotte con circa 20 bambole gonfiabili!"

Quando Daniel Radcliffe ha preso in giro i paparazzi

Ai tempi d'oro di Harry Potter, Daniel Radcliffe era costantemente nel mirino dei paparazzi. Per giocare d'astuzia, l'attore escogitò un trucco geniale (già collaudato dalla Principessa Diana): indossare sempre lo stesso outfit - ovvero jeans, giacca biker e cappello da baseball - rendendo le foto ripetitive e quindi meno appetibili per i media.

Quando Chris Pratt tagliò Jennifer Lawrence da tutte le sue foto

Durante il press tour di Passengers, Chris Pratt condivise su Instagram una serie di foto in cui escludeva volutamente la sua co-star, Jennifer Lawrence. In una di queste, scrisse con ironia: "Finalmente ho ottenuto quel selfie con Jen che volevate tutti!". L'attore, sempre molto attivo sui social, regalò così ai fan un autoscatto con la collega... Peccato che il suo volto fosse tagliato a metà. Uno scherzo evidente, reso ancora più esilarante dalla didascalia sarcastica.