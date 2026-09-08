James Bond, Gary Oldman svela che il nuovo 007 è già stato scelto: "Io tifo per Jack Lowden"

La ricerca del nuovo James Bond potrebbe essere arrivata molto più avanti di quanto Amazon MGM Studios abbia lasciato intendere finora, almeno questo è ciò che sostiene Gary Oldman.

Il nome del prossimo James Bond potrebbe essere già nelle mani dei produttori. A sostenerlo è Gary Oldman, che ha anche fatto il tifo pubblicamente per il collega di Slow Horses Jack Lowden. Ma dalle sue parole non è ancora possibile stabilire se sia proprio lui il nuovo 007.

Gary Oldman: "Hanno fatto la loro scelta"

Gary Oldman, intervistato da Global in Canada, ha infatti affermato che la decisione sul prossimo interprete dell'agente segreto sarebbe già stata presa. L'attore, che recita accanto a Jack Lowden nella serie Slow Horses, ha colto anche l'occasione per esprimere il proprio sostegno al collega scozzese, da tempo indicato tra i possibili candidati al ruolo. "Si dice che sia nella shortlist. Lo scopriremo molto presto, no? Perché lo hanno scelto. Hanno fatto la loro scelta, ma non l'hanno ancora annunciata. Quindi incrocio le dita per Jack", ha dichiarato Oldman.

Una scena con Jack Lowden

La frase, però, lascia aperta una questione tutt'altro che secondaria. Oldman potrebbe riferirsi alla scelta definitiva del nuovo Bond, ma non ha detto esplicitamente che Lowden sia stato selezionato per interpretarlo. Il nome di Lowden circola da tempo nelle discussioni sul futuro della saga e il sostegno di Oldman aggiunge inevitabilmente un nuovo elemento alla situazione.

L'attore scozzese è conosciuto soprattutto per Slow Horses, dove interpreta River Cartwright al fianco dello stesso Oldman, ma ha costruito negli anni una filmografia che comprende anche Dunkirk, Mary Queen of Scots e Calm with Horses.

Il fatto che Oldman parli di una scelta già effettuata non significa però che il casting sia necessariamente concluso a suo favore. Anzi, la formulazione utilizzata nell'intervista sembra lasciare volutamente spazio a più interpretazioni. Amazon MGM Studios, che ora detiene il controllo creativo sul franchise cinematografico insieme ai produttori storici, è stata contattata per un commento ma, al momento della pubblicazione, non aveva fornito una risposta.

La selezione del successore di Daniel Craig, che ha interpretato 007 per l'ultima volta in No Time to Die nel 2021, è ormai da mesi uno degli argomenti più discussi a Hollywood.

Denis Villeneuve prepara il nuovo film di James Bond

Deadline aveva riferito durante l'estate che le audizioni per il ruolo sarebbero entrate in una fase decisiva ad agosto. I produttori Amy Pascal e David Heyman e il regista Denis Villeneuve, scelto per dirigere il prossimo film della saga, avrebbero incontrato diversi degli attori arrivati nella shortlist.

Un ritratto di Gary Oldman

Tra i nomi indicati in precedenza figuravano Harris Dickinson, Callum Turner e Jacob Elordi, tutti considerati compatibili con il tipo di Bond che Amazon MGM Studios starebbe cercando. Lowden rappresenta quindi un nome particolarmente interessante proprio perché, almeno stando alle parole di Oldman, la partita potrebbe essere ormai chiusa dietro le quinte.

Il prossimo capitolo della saga segnerà una nuova fase per 007. Dopo l'addio di Craig, Amazon MGM Studios sta lavorando al rilancio del franchise e ha affidato la regia a Denis Villeneuve, autore di Dune e Blade Runner 2049.

Il progetto è ancora avvolto dal riserbo e il nuovo interprete non è stato annunciato ufficialmente. Le dichiarazioni di Gary Oldman potrebbero però indicare che l'attesa stia per terminare per James Bond.