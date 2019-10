James Bond, Cillian Murphy: "Io nuovo 007? Preferirei fosse una donna"

Cillian Murphy sarà il prossimo James Bond? Forse, ma lui nel ruolo vorrebbe una donna. Il suo nome è finito nella lista neppure troppo lunga di eredi di Daniel Craig, che dirà addio all'agente segreto più famoso al mondo dopo Bond 25.

Cillian Murphy, star di Peaky Blinders - la cui quinta stagione esordisce domani, 4 ottobre, su Netflix -, è stato indicato come possibile futuro James Bond, dopo l'addio di Daniel Craig alla saga di 007, ma l'attore sembra convinto di non essere lui la scelta adeguata: "Quando capita che qualcuno in uno show televisivo o in un film indossa uno smoking, diventa un candidato. Detto questo, è incredibilmente lusinghiero essere fra i potenziali candidati. Ma penso che dovrebbe essere una donna"

Nonostante Cillian Murphy abbia avuto anche l'appoggio della nipote del creatore di James Bond, l'autore di romanzi Ian Fleming, la star irlandese non si vede nei panni della spia ma vedrebbe più adatta un'attrice donna. Chissà se per le prossime produzioni riguardanti l'agente speciale 007 verranno considerate delle candidate donne, magari qualcuno ascolterà il consiglio di Murphy.

Intanto l'ultima pellicola con Daniel Craig, No Time to Die, le cui riprese si sono concluse pochi giorni fa a Matera, arriverà al cinema la prossima primavera, precisamente l'8 aprile 2020. Nel cast del film ci saranno Ana de Armas, Naomie Harris, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Rami Malek e Christoph Waltz.