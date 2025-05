Sgt. Rock: gli ultimi dettagli sul film: Cillian Murphy e Mikey Madison nel cast?

Sono emersi nuovi dettagli sui personaggi DC Comics che comporranno la Easy Company di Sgt. Rock, con Cillian Murphy e Mikey Madison che sembravano tra i nomi più chiacchierati per ruoli da protagonisti

Secondo le ultime informazioni circolate sui media, il film doveva essere girato in sei settimane ma le condizioni climatiche del Regno Unito hanno convinto la produzione a sospendere i lavori.

Sgt. Rock accantonato ma il progetto è ancora vivo

Dopo la notizia dell'abbandono di Luca Guadagnino alla regia del film, Sgt. Rock sembra finito in una specie di limbo e i lavori potrebbero riprendere nel 2026.

Primo piano di Colin Farrell

Colin Farrell sembrava papabile tra i candidati ai vari ruoli del progetto ma ora anche l'attore irlandese potrebbe aver deciso di concentrarsi su altri lungometraggi in cantiere come The Batman II.

L'addio di Luca Guadagnino e il casting di Sgt. Rock

Colin Farrell avrebbe rifiutato l'offerta della produzione, così come la star di The Bear Jeremy Allen White. Non è tutto, perché proprio Cillian Murphy, che sembrava essere tra i favoriti, avrebbe deciso di non proseguire le trattative per far parte del film.

Prima dell'addio di Guadagnino sembrava che Mike Faist potesse essere un nome interessante per il film nel ruolo di Johnny Doe mentre David Jonsson era stato considerato per la parte di Jackie Johnson ma i colloqui si sono interrotti presto. I personaggi che dovrebbero essere inclusi nel film sono Bulldozer, Wildman, Jackie Johnson, Sure Shot, Bean Pole, Dash, Four Eyes, Junior e Johnny Doe.

Primo piano di Luca Guadagnino

Luca Guadagnino avrebbe abbandonato il progetto di Sgt. Rock anche perché impegnato su diversi fronti: American Psycho, Separate Rooms e Il signore delle mosche sono solo alcuni dei film in cantiere segnati in agenda.