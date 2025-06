Steve: data di uscita e prime immagini del film Netflix con Cillian Murphy

Netflix ha ufficializzato la data di uscita di Steve, il nuovo atteso dramma con protagonista Cillian Murphy, fresco vincitore dell'Oscar per Oppenheimer, affiancato da Jay Lycurgo, noto per il suo ruolo in Titans. Il film è tratto dalla novella Shy, pubblicata nel 2023 da Max Porter.

Oltre a essere impegnato con Steve, Murphy è pronto a tornare nei panni del leggendario Thomas Shelby nell'attesissimo film sequel di Peaky Blinders, intitolato The Immortal Man, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo aver interpretato Shelby per sei stagioni tra il 2013 e il 2022, Murphy si prepara anche a un nuovo progetto nel 2026: 28 Anni Dopo: The Bone Temple, il prossimo film horror diretto da Nia DaCosta.

Quando esce Steve su Netflix?

Steve debutterà in esclusiva su Netflix il 3 ottobre 2025, mentre a settembre è prevista una breve distribuzione nelle sale cinematografiche.

Cilian Murphy in una scena di 28 giorni dopo

La sinossi ufficiale racconta: "Ambientato nella metà degli anni '90, Steve offre una rilettura del romanzo bestseller Shy di Max Porter. La storia si concentra su una giornata cruciale nella vita del preside Steve e degli studenti di una scuola riformata al limite della chiusura, in una società che li ha completamente trascurati".

"Mentre Steve combatte per salvare la scuola e affronta le proprie difficoltà mentali, seguiamo parallelamente il percorso di Shy, un adolescente in lotta con il suo passato e con un presente segnato da fragilità e impulsi autodistruttivi".

Accanto a Murphy e Lycurgo, il film può contare su un cast ricco di volti noti e promettenti: Tracey Ullman (Mrs. America), Simbi Ajikawo (Top Boy), Emily Watson (Breaking the Waves), Douggie McMeekin, Youssef Kerkour, Luke Ayres, Joshua J Parker, Araloyin Oshunremi, Tut Nyuot, Tom Moya, Ahmed Ismail, Joshua Barry, Archie Fisher, Ben Lloyd-Hughes, Priyanga Burford, George Fouracres, Marcus Garvey, Ruby Ashbourne-Serkis e Roger Allam.

Oppenheimer: un'immagine di Cillian Murphy

Alla regia troviamo Tim Mielants, già noto per aver diretto episodi di Peaky Blinders, mentre la sceneggiatura è firmata dallo stesso Max Porter. Le musiche sono affidate al duo Ben Salisbury e Geoff Barrow. A produrre il film ci sono Cillian Murphy, Alan Moloney e Tina Pawlik, con Porter anche nel ruolo di produttore esecutivo. Completano il team creativo il direttore della fotografia Robrecht Heyvaert e la montatrice Danielle Palmer.