James Bond: Christopher Nolan dirigerà il prossimo film? Ecco la sua risposta

In una recente intervista con l'Associated Press, Nolan ha risposto alle voci che circolano da tempo e che lo vedrebbero alla regia del prossimo film di James Bond. Il regista di Interstellar ha per la prima volta smentito la notizia, confermando di non essere in trattative per dirigere alcun film del noto franchise.

"Non c'è alcuna trattative, purtroppo. Non c'è nulla di vero in queste voci, ma sono molto contento che lo sciopero [della SAG-AFTRA] sia finito e che possiamo tornare tutti al lavoro", ha detto Nolan.

Qual è il prossimo film di James Bond?

L'ultimo film di James Bond è stato No Time to Die del 2021, in cui Daniel Craig ha vestito per l'ultima volta i panni dell'agente 007. La produttrice del franchise Barbara Broccoli ha recentemente svelato i piani per la saga, rivelando di non aver nemmeno iniziato a sviluppare il prossimo capitolo. Durante un'altra intervista Broccoli ha anche anticipato che in futuro non verrà usata l'AI per riportare indietro gli 007 defunti.

Oppenheimer, l'ultimo film diretto di Nolan, è diventato il biopic col maggior incasso di sempre. Qui potete leggere la nostra recensione sulla pellicola che racconta la storia di Robert Oppenheimer, l'inventore della bomba atomica, interpretato da Cillian Murphy.