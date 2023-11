James Bond, i produttori giurano che non useranno mai l'AI per riportare indietro gli 007 defunti

I produttori del franchise di James Bond promettono di non usare l'intelligenza artificiale per ricreare gli attori che hanno interpretato 007 in passato.

I fan di James Bond stanno ancora aspettando di scoprire quale attore sarà il prossimo a portare la licenza di uccidere di 007 da quando Daniel Craig ha ritirato il ruolo in No Time to Die del 2021. E la produttrice del franchise Barbara Broccoli promette che chiunque sarà il prossimo Bond, non sarà qualcuno che abbiamo già visto prima... soprattutto se quei Bond non sono più vivi.

Mentre altri franchise come DC Extended Universe, Ghostbusters e Star Wars hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per resuscitare gli attori defunti, la Broccoli afferma in modo definitivo che non ci sono piani per riportare in vita i legami che hanno definito l'epoca, Sean Connery o Roger Moore, deceduti rispettivamente nel 2020 e nel 2017.

"Penso che quegli attori abbiano dato un contributo così enorme ai film, non vorrei mancare loro di rispetto facendogli fare cose che non hanno creato loro," ha dichiarato il produttore a Yahoo! Entertainment.

