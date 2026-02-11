Interstellar, Christopher Nolan rimprovera Timothée Chalamet: "Hai fatto quello che volevi"

Nolan ha rinfacciato a Chalamet di non aver seguito le sue indicazioni in una scena chiave del film, ma ha anche ammesso che il giovane attore aveva già le idee chiare.

La proiezione di Interstellar all'AMC Universal Citywalk di Los Angeles ha fornito l'occasione per la reunion di Timothée Chalamet col regista Christopher Nolan. In un video condiviso dagli Archivi Nolan, il candidato all'Oscar per Marty Supreme ha intervistato Nolan definendo Interstellar il suo preferito tra i film del cineasta inglese che non ha perso l'occasione per rinfacciargli il suo comportamento sul set.

Quale ruolo interpreta Timothée Chalamet in Interstellar?

Interstellar, uno dei film più discussi di Christopher Nolan, è anche uno dei primi titoli importanti per la carriera di Timothée Chalamet che compare brevemente nei panni di Tom, figlio di Cooper (Matthew McConaughey), in un cameo ridotto rispetto alle aspettative iniziali. Chalamet ha ammesso di aver pianto per un'ora dopo la prima visione, deluso dalla scelta di Nolan di ridurre la sua parte.

Matthew McConaughey e i suoi figli cinematografici in una scena di Interstellar

"Sebbene il mio ruolo non sia enorme in Interstellar, questo film è arrivato in un momento della mia vita e della mia carriera in cui le cose non erano ancora state definite", ha detto l'attore. "Ed è rimasto il mio progetto preferito in assoluto. È il film che ho visto di più, tra tutti i film mai realizzati nella storia dell'umanità".

"Questa era una sceneggiatura che il fratello di Nolan, Jonathan, aveva scritto per Steven Spielberg", ha ricordato al pubblico. "Quando ho ottenuto la parte, ho cercato il progetto su Google. La storia originale parlava di un padre e suo figlio, quindi ho pensato: 'Oh cavolo, ce l'ho fatta!'. E poi ovviamente l'hanno rielaborata e il giovane Tom aveva una parte più piccola, ma va bene così."

Nolan lo ha interrotto ammonendolo scherzosamente: "Non credere mai a quello che leggi online."

Christopher Nolan sul set di Interstellar

Quale scena interpretata da Timothée Chalamet non è piaciuta a Nolan?

Nonostante la critica si sia divisa nei giudizi su Interstellar, tutti concordano che il momento clou del film sia la scena in cui Cooper guarda anni di messaggi dei suoi figli mentre crescono. A quanto pare Chalamet ha fatto delle scelte per il suo personaggio che non sono state apprezzate da Nolan.

"Quando giravi i messaggi da casa, hai adottato un tono cupo", ha ricordato Nolan. "Mi sembrava troppo. Non mi piaceva particolarmente. Te ne ho parlato, ma tu facevi quello che ti pareva e andavi avanti. Ho pensato, 'Sa cosa vuole fare e ha un'idea'. Non si trattava di essere testardi. Avevi pianificato quello che volevi fare. Avevi pianificato le tue scelte e non volevi abbandonarle per un capriccio casuale. Volevi mettermi alla prova e vedere se continuavo a tornare, cosa che non è accaduta. Ho capito che avrei trovato una logica in sala di montaggio."