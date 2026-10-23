James Bond, Amazon MGM sceglierà il nuovo 007 questo weekend: quattro candidati al provino finale

Il prossimo James Bond potrebbe avere presto un volto. Dopo mesi di indiscrezioni, la ricerca dell'attore destinato a raccogliere l'eredità di Daniel Craig si avvicina a un passaggio cruciale: i provini ufficiali sono attesi a Londra questo weekend, con alcune audizioni che potrebbero cominciare già venerdì. A riferirlo è The Hollywood Reporter, secondo cui un gruppo ristretto di interpreti si prepara a misurarsi con uno dei ruoli più ambiti del cinema.

Tra i candidati indicati da diverse fonti figurano Callum Turner, visto di recente nella commedia romantica One Night Only, e Jack Lowden, noto al pubblico televisivo per Slow Horses. Non è ancora chiaro quanti attori prenderanno parte ai test: alcune fonti parlano di almeno tre candidati, mentre altre ipotizzano un gruppo composto da un massimo di cinque interpreti.

Callum Turner e Jack Lowden in corsa: Jacob Elordi escluso dai provini

I nomi di Turner e Lowden sono tra quelli che circolano con maggiore insistenza in questa fase della selezione. La situazione resta però riservata e non è stata comunicata alcuna lista ufficiale dei candidati da parte di Amazon MGM Studios.

Una locandina di 007

Jack O'Connell, protagonista di Sinners, era stato indicato in precedenza tra i possibili contendenti, ma secondo le fonti citate dal giornale non dovrebbe partecipare ai provini. Anche le indiscrezioni su Jacob Elordi, apparso in Euphoria e Frankenstein, non troverebbero conferma: l'attore, sempre secondo The Hollywood Reporter, non sarebbe tra coloro che si presenteranno alle audizioni.

Amazon ha evitato di commentare i singoli nomi, rimandando alla posizione già espressa sul casting: "La ricerca del prossimo James Bond è in corso. Non intendiamo commentare dettagli specifici durante il processo di selezione, ma siamo entusiasti di condividere altre notizie con i fan di 007 non appena sarà il momento giusto".

Prove di recitazione, presenza scenica e stunt: come saranno valutati i candidati

I provini non dovrebbero limitarsi a una semplice lettura del copione. Le informazioni raccolte da The Hollywood Reporter indicano tre aree di valutazione: le scene d'azione, la presenza davanti alla macchina da presa e il dialogo. Un percorso pensato per verificare se i candidati possiedano non soltanto le capacità interpretative, ma anche la fisicità e il carisma necessari per sostenere una saga di questa portata.

007, una scena d'azione

Le modalità precise delle audizioni non sono state rese note. Il precedente più significativo risale alla selezione che, vent'anni fa, portò Daniel Craig a ottenere la parte. In quell'occasione i test prevedevano trucco e acconciatura completi, oltre a una troupe con telecamere e attrezzature audio su un set. Tra gli attori che aspiravano al ruolo c'era anche Henry Cavill, ma fu Craig a essere scelto per Casino Royale, uscito nel 2006.

L'attore britannico ha interpretato Bond fino a No Time to Die del 2021, lasciando vacante il ruolo e aprendo una nuova fase per il franchise.

A guidare il nuovo capitolo sarà Denis Villeneuve, regista di Dune. La produzione è affidata ad Amy Pascal e David Heyman, che lavoreranno allo sviluppo della saga per Amazon MGM Studios.

La ricerca del nuovo protagonista rappresenta uno dei passaggi più delicati per il futuro di 007, soprattutto dopo il cambio di gestione creativa seguito all'acquisizione dei diritti da parte di Amazon MGM Studios nel febbraio 2025. Per il momento non sono stati annunciati né il titolo del film né una data di uscita.

Il fine settimana dei provini potrebbe restringere sensibilmente il campo, ma non equivale ancora a un annuncio ufficiale. Fino alla comunicazione dello studio, Callum Turner, Jack Lowden e gli altri eventuali candidati restano nomi legati a indiscrezioni di stampa, non interpreti confermati del prossimo James Bond.