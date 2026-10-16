James Bond, Denis Villeneuve ha scelto 007 dopo Dune perché "Mi serviva per lasciare Arrakis"

Dopo aver concluso la trilogia fantascientifica con Dune: Parte Tre, il regista si prepara a dirigere il prossimo film di James Bond e racconta perché l'agente segreto rappresenta il progetto ideale per cambiare universo.

Denis Villeneuve è pronto a lasciare le distese di Arrakis per entrare nel mondo delle spie più famose del cinema. Dopo aver dedicato anni all'adattamento dei romanzi di Frank Herbert, il regista canadese si prepara a dirigere il prossimo film di James Bond, un incarico che considera l'occasione ideale per cambiare radicalmente prospettiva dopo la conclusione della sua trilogia di Dune.

Da Dune a James Bond

In un'intervista per la copertina di Empire, Denis Villeneuve ha spiegato che tornare a lavorare sull'universo di Herbert per Dune: Parte Tre ha richiesto un atteggiamento critico nei confronti del materiale, proprio per evitare di adagiarsi su una formula ormai familiare. Il passaggio a 007, invece, gli offrirà la possibilità di affrontare un mondo completamente diverso.

Denis Villeneuve sul set di Dune

Parlando del ritorno alla saga fantascientifica, Villeneuve ha raccontato di aver voluto affrontare il nuovo film senza lasciarsi guidare dalla nostalgia o dall'affetto per il materiale originale. "Ho detto: forse è una buona idea tornare a questo progetto non per nostalgia, non perché mi manchi, ma per il motivo opposto: sono stanco. Voglio assicurarmi di essere severo con il materiale e di non diventare compiacente", ha spiegato riferendosi alla trilogia di Dune.

La necessità di cambiare direzione è diventata ancora più evidente pensando al lavoro successivo. "Quando sarà finito, avrò bisogno di un razzo molto potente per allontanarmi da Arrakis. Quando mi hanno chiesto di dirigere il prossimo Bond, ho pensato: ecco, è proprio quello di cui ho bisogno", ha raccontato il regista.

L'immagine descrive bene il passaggio da un universo narrativo costruito attorno a profezie, imperi e conflitti politici a una saga che ha fatto dell'azione, dello spionaggio e dell'eleganza del suo protagonista il proprio marchio distintivo.

Denis Villeneuve è un fan di James Bond fin dall'infanzia

L'incarico ha anche un significato personale per il regista. Villeneuve ha raccontato di essere cresciuto guardando i film di 007 insieme al padre, a partire da Agente 007 - Licenza di uccidere, il film del 1962 con Sean Connery che inaugurò la saga cinematografica. "Alcuni dei miei primi ricordi legati al cinema sono con James Bond. Sono cresciuto guardando i suoi film con mio padre, fin da Licenza di uccidere con Sean Connery. Sono un fan sfegatato di Bond. Per me è un territorio sacro", ha dichiarato.

Una scena di 007

Il regista ha quindi chiarito di voler rispettare l'eredità del personaggio, senza rinunciare alla possibilità di aprire nuove strade per il franchise. "La mia intenzione è onorare la tradizione e aprire la strada a molte nuove missioni", ha aggiunto.

Villeneuve aveva già descritto la responsabilità di dirigere il prossimo film come un onore enorme e, allo stesso tempo, un'impresa particolarmente stimolante. L'obiettivo sarà trovare un equilibrio tra il rispetto per una saga storica e la libertà creativa necessaria per darle un nuovo impulso.

Amazon MGM Studios ha affidato la regia del prossimo film a Villeneuve nel giugno 2025. Il cineasta sarà anche produttore esecutivo insieme alla moglie e collaboratrice Tanya Lapointe. La produzione sarà invece curata da Amy Pascal e David Heyman. Resta ancora senza risposta la domanda più attesa: chi interpreterà il nuovo James Bond? La ricerca del successore di Daniel Craig è tuttora in corso e, nonostante le numerose indiscrezioni, non è stato annunciato ufficialmente alcun nome.

Tra gli attori accostati più frequentemente al ruolo figura Jack Lowden, noto per la serie Slow Horses, ma al momento si tratta soltanto di speculazioni. Non ci sono conferme sul casting né dettagli ufficiali sulla trama del film.

Dune: Parte Tre arriverà nelle sale il 18 dicembre 2026. La lavorazione del nuovo film di James Bond dovrebbe invece partire nel corso del 2027, anche se non è stata comunicata una data precisa per l'inizio delle riprese. Per Villeneuve si profila dunque un cambio di universo particolarmente significativo: dopo aver concluso il viaggio di Paul Atreides, il regista potrà confrontarsi con uno dei personaggi più iconici della storia del cinema.