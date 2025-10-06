James Bond: Amazon censura i poster rimuovendo le armi, ma cambia idea dopo le reazioni online

Su Prime Video erano apparse delle immagini promozionali dei film dedicati alle avventure dell'agente 007 modificate, scatenando polemiche e commenti.

Amazon Prime Video, sorprendendo in negativo i suoi utenti, ha censurato i poster dei film delle avventure di James Bond.

Online i fan hanno infatti notato che dalle immagini promozionali erano state rimosse le armi che apparivano negli scatti originali.

La modifica delle immagini

Sul sito britannico di Prime Video, una settimana fa, apparivano le immagini in cui l'agente 007 non aveva nulla in mano, essendo stato 'disarmato digitalmente' modificando le foto.

In alcuni casi, come in quello di Agente 007, bersaglio mobile, i cambiamenti avevano persino portato ad 'allungare' le braccia di Bond, interpretato da Roger Moore, pur di far sparire la pistola.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Sui social media erano quindi stati condivisi molti commenti e anche le preoccupazioni riguardanti il modo in cui Amazon gestirà l'iconico franchise dedicato alla spia, temendo contenuti poco violenti e privi di scontri e scene d'azione, elementi che da sempre sono presenti nella saga di Bond.

Tra i tanti commenti apparsi online c'è anche quello di Rufus Jones che ha scherzato sul fatto che, dopo le modifiche, Sean Connery e Pierce Brosnan sembravano compiere dei gesti volgari.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Prime Video UK ha quindi deciso di rimuovere le immagini modificate e al centro delle polemiche, utilizzando invece delle foto di scena tratte dai vari lungometraggi. Nessuno degli scatti scelti, tuttavia, mostra la spia mentre impugna un'arma.

Variety ha provato ad avere un commento da parte dei responsabili della piattaforma di streaming, senza ricevere alcuna risposta.

Il ritorno di Bond

La prossima missione dell'agente segreto sarà prodotta dal team composto da Amy Pascal e David Heyman con Pascal Pictures e Heyday, in collaborazione con Tanya Lapointe. Alla regia sarà impegnato il canadese Denis Villeneuve, attualmente impegnato nella realizzazione del terzo capitolo di Dune.

La sceneggiatura sarà invece firmata da Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders e di molte serie di successo.

Amazon MGM, che ha ottenuto il controllo del franchise, sta lavorando con attenzione per creare il giusto gruppo per riportare sugli schermi James Bond, iconico ruolo che non è stato ancora assegnato dopo l'addio di Daniel Craig, anche se alcune indiscrezioni sostengono che la scelta potrebbe ricadere su Jacob Elordi, star di Frankenstein.