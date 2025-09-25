Bond 26: Denis Villeneuve vuole uno sconosciuto, ma il casting è rimandato a dopo Dune 3

Si torna a parlare del nuovo James Bond che, secondo un nuovo report, non sarà un attore noto, ma sarà rigorosamente maschio e inglese.

Denis Villeneuve affronterà l'arduo casting per il ruolo di James Bond dopo che avrà concluso il suo impegno in Dune 3. La scelta è quindi rinviata all'anno prossimo, anche se è stato anticipato che il regista si orienterà su un volto poco noto.

Secondo Deadline, Villeneuve accantonerà le idee rivoluzionarie di trasformare James Bond in una donna e opterà per un uomo inglese, in linea con il personaggio originale di Ian Fleming. La precisione sulla nazionalità taglia fuori una serie di nomi finiti nel mix di rumor nei mesi scorsi, da Timothée Chalamet a Glen Powell, da Austin Butler a Jacob Elordi.

Il più celebre Bond, Sean Connery

Tradizione o modernità: come sarà il nuovo James Bond

Se confermata, la scelta di orientarsi su un interprete sconosciuto, possibilmente di età compresa tra i 20 e i 30 anni, per interpretare quello che Ian Fleming definì uno "strumento contundente", nonché un "uomo letale, ma estremamente noioso e poco interessante a cui sono successe cose" sembra voler seguire la linea tracciata dallo scrittore e dai Bond del passato, ma rinunciando a star di primo piano.

Se Villeneuve insisterà a volere un nome poco noto sono esclusi dalla corsa al ruolo anche favoriti come Tom Hardy, 47 anni, Idris Elba, 53 anni, e Henry Cavill, 42 anni, troppo famosi e troppo "vecchi" per la via intrapresa dal regista canadese, dai produttori David Heyman e Amy Pascal e dai dirigenti degli Amazon MGM Studios.

Quando le riprese di Bond 26 prenderanno il via nel 2027, sia Aaron Taylor-Johnson che Jack Lowden avranno 37 anni. Saranno troppo vecchi per Villeneuve? Quale sarà l'aspetto fisico del nuovo Bond? Ian Fleming descrive l'Agente Segreto come "alto più di 1,80 m, ancora di più con le sue migliori scarpe alla Jermyn Street".

Daniel Craig è uscito dai canoni della tradizione interpretandone una versione più moderna, ma probabilmente anche l scelta di un nome come Steven Knight per la stesura del copione, noto per aver firmato prodotti come Peaky Blinders e La promessa dell'assassino, che pullulano di duri spaccaossa, potrebbe orientare la scelta del regista.

"Chiunque sia, deve sembrare uno che potrebbe ucciderti a mani nude in un batter d'occhio. Dal momento in cui lo vedi, questo deve essere subito evidente", ha rivelato a Deadline una fonte vicina alla produzione.

Per quanto riguarda di un attore non caucasico, tutte le porte sembrano aperte. Nessun veto a un attore nero o di un'altra etnia, l'importante è che sia britannico.