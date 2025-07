Dune 3: si torna ad Arrakis con la prima foto dal set

La prima foto scattata dal set di Dune - Parte Tre è stata diffusa online, subito dopo l'annuncio del titolo ufficiale di questo terzo film del franchise prodotto da Warner Bros. che vedrà il ritorno alla regia di Denis Villeneuve.

La produzione è ufficialmente in corso. Sequel di Dune del 2021 e di Dune - Parte Due del 2024, Dune: Part Three vedrà Timothée Chalamet riprendere il suo ruolo di Paul Atreides, oltre al ritorno di Zendaya, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy e Jason Momoa. Robert Pattinson sarà invece una delle new entry.

La prima foto del set di Dune - Parte Tre, condivisa sull'account Instagram ufficiale del franchise, riporta i fan sul pianeta desertico di Arrakis. L'immagine mostra solo un paesaggio sabbioso e un cielo rosso, ma è sufficiente per entusiasmare i fan in attesa del prossimo capitolo della storia.

Cosa racconterà il prossimo capitolo e su quale romanzo sarà basato?

Dune - Parte 2: Timothée Chalamete Josh Brolin in una scena del film

Dune - Parte Tre sarà un adattamento di Messia di Dune, il romanzo del 1969 di Frank Herbert. In precedenza si pensava che il nuovo film si sarebbe intitolato proprio Dune Messiah; tuttavia, ieri è stato rivelato che il titolo ufficiale sarà in linea con i precedenti adattamenti.

Dune - Parte 2: Zendaya in una scena del film

Nella descrizione del romanzo si legge: "Dune Messiah continua la storia di Paul Atreides, meglio conosciuto e temuto come l'uomo battezzato Muad'Dib. Come imperatore dell'universo conosciuto, egli possiede più potere di quanto un singolo uomo sia mai stato destinato a esercitare. Venerato come un'icona religiosa dai fanatici Fremen, Paul deve affrontare l'inimicizia delle case politiche che ha soppiantato quando è salito al trono e una cospirazione condotta all'interno della sua stessa sfera di influenza. E anche se la Casa Atreides comincia a sgretolarsi intorno a lui a causa delle macchinazioni dei suoi nemici, la vera minaccia per Paul viene dalla sua amante, Chani, e dall'erede non ancora nato della dinastia della sua famiglia...".

Oltre ai nomi già citati, il cast confermato include anche Nakoa-Wolf Momoa nel ruolo di Leto II Atreides e Ida Brooke nel ruolo di Ghanima Atreides, i figli di Paul. Dune 3 dovrebbe uscire nelle sale statunitensi nel dicembre 2026, distribuito da Warner Bros. Pictures. Successivamente, Villeneuve lascerà il franchise per dedicarsi alla realizzazione del nuovo film di James Bond per gli Amazon MGM Studios.